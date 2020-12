SHARKOON nous propose une nouvelle souris Gamers : La Light² S.



La Light² S associe un poids particulièrement léger avec un design ergonomiquement uniforme, qui peut être utilisé avec la main gauche ou la main droite. Grâce à sa structure alvéolée, la souris gaming permet une prise ferme et un poids extrêmement léger de seulement 78 grammes, permettant une utilisation intuitive et confortable pour des heures de gaming. Grâce à un capteur optique puissant avec jusqu’à 6200 DPI et huit boutons programmables, la souris gaming est adaptée à tous les genres et façons de jouer.























Design ambidextre



La Light² S assure une sensation de poids plume pendant le gaming aux gauchers comme aux droitiers. Grâce à son design complètement symétrique, elle peut être utilisée avec la main de votre choix et la prise de votre choix. Correspondant à son design, la Light² S a deux boutons pour les pouces de chaque côté, qui peuvent être librement programmés en utilisant le logiciel gaming. La forme uniforme de la souris gaming s’installe confortablement au creux de la main et, avec sa structure alvéolée, assure une prise ferme, que ce soit à gauche ou à droite.



Performance poids plume



En tant que souris gaming de la gamme Light², la Light² S est aussi remarquablement légère. Grâce à sa structure alvéolée, elle pèse seulement 78 grammes, la rendant agréablement légère dans la main. Malgré sa légèreté, la souris est extrêmement robuste grâce à sa forme symétrique et au design particulier de son revêtement extérieur. Cela la rend particulièrement adaptée aux longues sessions de gaming en continu.



Flexibilité sans limites



C’est son poids plume qui rend la Light² S particulièrement maniable. Des mouvements rapides et fluides peuvent être effectués sans efforts, alors que toutes les autres actions restent sous contrôle à tout moment. Pour des sessions de gaming divertissantes, sans interruptions et à grande vitesse, les patins de souris sont en 100% PTFE, permettant à la souris de glisser en douceur sur le tapis de souris. Grâce à un câble en textile tressé ultra-flexible, la souris bénéficie de plus de flexibilité et d’une liberté de mouvement sans restriction.



Conçue pour être précise



Pour une précision et un tracking précis, la Light² S a été équipée avec un capteur optique PixArt PAW3327. Cela permet une résolution allant jusqu’à 6200 DPI, et qui, à travers le logiciel de la Light² S, peut être ajustée et sauvegardée librement en cinq étapes. Les étapes peuvent être changées à n’importe quel moment en utilisant le bouton DPI de la souris. Avec huit boutons librement programmables, la souris est adaptée à de nombreuses applications et peut être adaptée aux exigences de diffèrent genres de jeux.



Effet de lumière chic



La forme symétrique élégante de la Light² S est complimentée par son éclairage RVB atmosphérique. Une bande de lumière allant d’un bouton de la souris à l’autre autour de la Light² S accentue son design épuré. A l’arrière de la souris, le logo Sharkoon ajoute une touche de lumière mise en valeur à travers sa structure alvéolée. En utilisant le logiciel de Light² S, l’éclairage peut aussi être personnalisé avec une variété d’effets et de couleurs du spectre RVB.



Voici la fiche technique :







Elle est disponible sur les sites de E-Commerces.



Le prix est de : 24.69 euros.



SHARKOON