SAPPHIRE nous propose une nouvelle carte graphique : La RX6900 XT NITRO+.



SAPPHIRE présente la carte graphique NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT. La carte SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT est équipée d'un refroidisseur à triple ventilateur avec le tout nouveau Wave Fin Design qui fonctionne en tandem avec le V-Shape Fin Design de SAPPHIRE pour le refroidissement de la carte graphique qui réduit la friction du vent et centralise le flux d'air pour une dissipation thermique optimale. Le NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT dispose également du tout nouveau design de ventilateur hybride qui combine tranquillité et forte pression d'air pour fournir une forte pression d'air vers le bas tout en maintenant un faible niveau de bruit.







La SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT est dotée d'un éclairage RGB adressable avec plusieurs zones d'éclairage sur le côté, le logo SAPPHIRE et la plaque arrière. Les zones d'éclairage ARGB sont entièrement personnalisables à l'aide du logiciel SAPPHIRE TriXX.















Caractéristiques de la carte graphique SAPPHIRE NITRO



- COOLTECH : la technologie de refroidissement supérieure de SAPPHIRE pour maintenir vos températures basses à une cadence élevée.

- Pale de ventilateur hybride,

- Conception de l'aileron de la VAGUE *,

- Conception d'ailettes en V pour le refroidissement des GPU *,

- Module de réfrigération intégré *,

- Bloc-notes K6.5 *,

- Contrôle intelligent des ventilateurs,

- Contrôle de précision des ventilateurs,

- Technologie de refroidissement Tri-X.



- L'ADN : les éléments essentiels de SAPPHIRE qui augmentent la durée de vie de nos produits grâce à leur qualité, leur robustesse et leur fiabilité,

- Plaque arrière (Plaque arrière en métal dur),

- Roulement à deux balles,

- Fan Quick Connect,

- Protection par fusibles,

- Double BIOS.



- PLUS : Toutes les caractéristiques supplémentaires qui rendent les tableaux SAPPHIRE si spéciaux et uniques,

- Prise en charge de TriXX,

- TriXX Boost,

- Commutateur BIOS logiciel,

- Max Boost,

- Conception de l'énergie,

- Logo LED ARGB, voyant et plaque arrière,

- Soutien optionnel de l'ARGB Fan Glow,

- NITRO Glow,

- Visualisation audio ARGB,

- Contrôle des fans,

- Libre circulation.



* Nouveau pour SAPPHIRE AMD Radeon RX 6000 Series.



Voici la fiche technique :



GPU : AMD Radeon RX 6900 XT,

Boost Clock : Up to 2285 MHz,

Game Clock : Up to 2050 MHz,

Stream Processors : 5120,

Infinity Cache : 128MB,

Ray Accelerators : 80,

Memory Size/Bus : 16GB GDDR6,

Memory Clock : 16 Gbps,

Interface : PCI-Express 4.0,

Output : 1x HDMI, 3x DisplayPort,

Form Factor : 2.7 slot,

Dimension : 310(L) X 134.3(W) X 55.3(H)mm,

Power Consumption : 340W,

Power Connector : 2x 8-pin PCIe,

Minimum Power Requirement : 850W.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



