ID COOLING nous propose un nouveau ventirad CPU : Le ID Colling SE-207-TRX BLACK.



ID Colling propose un grand refroidisseur de CPU double rad à flux latéral sous la forme du SE-207-TRX BLACK, compatible avec le Ryzen Threadripper.



















ID-COOLING a lancé le "SE-207-TRX BLACK", un refroidisseur de CPU à flux latéral pour Ryzen Threadripper qui supporte le Socket sTRX4 . Le dissipateur thermique de type double tour est refroidi par deux ventilateurs de 120 mm, et supporte jusqu'à 280 W TDP. Le Ryzen Threadripper 3990X peut également être refroidi.



Le dissipateur thermique avec revêtement noir relie les tours jumelles par sept caloducs. Il possède une grande base de réception de chaleur de 68 x 46 mm qui couvre entièrement le dissipateur de chaleur du Ryzen Threadripper, et tous les caloducs sont conçus pour toucher directement l'unité centrale.



Le ventilateur de refroidissement est équipé de deux ventilateurs de 120 mm qui utilisent des roulements hydrauliques. Tous ont les mêmes spécifications, telles que la vitesse de rotation de 700 à 1 800 tr/min, le volume d'air maximum de 76,16 CFM, la pression statique maximum de 2,16 mmH2O, le niveau sonore de 15,2 à 35,2 dBA.



De plus, un espace libre de 35 mm est prévu aux pieds, et il peut coexister avec une mémoire d'horloge haute équipée d'un dissipateur de chaleur. Les dimensions extérieures sont les suivantes : largeur 122 mm, profondeur 140 mm, hauteur 157 mm et poids 1 300 g. Une graisse thermique haute performance d'une conductivité thermique de 10,5 W/mk est fournie en standard avec le produit.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



