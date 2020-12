La mise à jour de la réalité virtuelle du simulateur de vol de Microsoft est disponible dès maintenant.



Microsoft Flight Simulator a été construit à partir de zéro pour atteindre trois objectifs clés : le réalisme, la précision et l'authenticité du vol. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous annoncer que la réalité virtuelle pour Microsoft Flight Simulator est désormais disponible sur votre casque VR préféré pour PC, offrant aux simulateurs l'expérience de vol virtuel la plus profonde et la plus immersive à ce jour dans le nouveau simulateur.



La communauté des simulateurs de vol a été un partenaire très actif et très perspicace dans la façon dont l'équipe a abordé la RV, et continue d'être un partenaire essentiel dans la poursuite de notre développement alors que nous apportons de nouvelles améliorations et ajoutons de nouvelles fonctionnalités à la simulation. L'ajout de VR à Microsoft Flight Simulator a été le résultat direct des réactions de la communauté, et nous nous réjouissons de continuer à nous impliquer dans l'avenir de la franchise avec nous.







Notre objectif était de rendre cette mise à jour accessible au plus grand nombre possible de joueurs de RV. Pour atteindre cet objectif, nous avons travaillé à rendre cette mise à jour gratuite compatible avec un large éventail de périphériques pris en charge, y compris la plupart des casques de réalité mixte de Windows (y compris le HP Reverb G2), Oculus, Valve et HTC. Pour accéder à la RV, assurez-vous d'avoir téléchargé la dernière mise à jour pour Microsoft Flight Simulator.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Prenez votre casque VR et tentez cette expérience captivante dès aujourd'hui sur Xbox Game Pass pour PC, Windows 10 et Steam.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP