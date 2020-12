TECHPOWERUP nous propose le test du : Creative SXFI AIR (w/ Super X-Fi Gen 2).



À mon avis, la présentation la plus impressionnante au CES 2019 est celle de Creative, qui a dévoilé sa technologie holographique de casque Super X-Fi pour un son surround 7.1 dans une paire de casques. Le premier produit lancé à l'époque était l'amplificateur SXFI combinant son DSP Super X-Fi avec un DAC/amplificateur mobile pour une utilisation portable dans une variété de casques pris en charge.



Les médias présents en personne ont fait faire un profil de mesure intra-auriculaire, ce qui a sans doute rendu l'expérience supérieure à celle des profils générés par l'application SXFI head-mapping, l'une des plaintes de nos lecteurs et de la communauté audio dans son ensemble. Au CES 2020, l'entreprise a pris ce retour d'expérience en considération et a introduit le Super X-Fi Gen 2 avec la prise en charge des profils de canaux 9.1, et tous les profils multicanaux qui ont été mieux optimisés grâce à la taille beaucoup plus importante de l'échantillon au cours de l'année dernière.







Le Super X-Fi Gen 2 a été automatiquement déployé à tous ceux qui avaient déjà un profil Gen 1 la semaine du CES, ce qui signifie que le test aurait pu être aussi simple que d'utiliser l'ampli SXFI avec les écouteurs d'échantillonnage qu'ils avaient fournis l'année dernière, mais Creative a mentionné qu'ils venaient de faire un lifting à leurs écouteurs SXFI AIR précédemment sortis, ce qui a bien fonctionné en nous permettant de couvrir les deux produits simultanément.



En effet, le casque SXFI AIR n'est toujours pas disponible sur leur site web, avec des images de produits montrant l'ancienne version à la date de rédaction de ce document. Il n'y a cependant que des changements cosmétiques mineurs, et notre article ici devrait être représentatif de toutes les versions du SXFI AIR. Merci encore à Creative d'avoir envoyé un échantillon d'évaluation à TechPowerUp !



Voici la fiche technique :







