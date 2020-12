Les processeurs Intel 11e génération "Rocket Lake-S" pourraient présenter des valeurs PL2 similaires à celles de la 10e génération.



Les processeurs Intel de 11e génération pour ordinateurs de bureau Core "Rocket Lake-S" pourraient présenter des valeurs de niveau de puissance similaires à celles de leurs homologues de 10e génération, selon une fuite récente d'un échantillon d'ingénierie Core i9-11900 postée sur la plateforme chinoise de médias sociaux Bilibili.



Le i9-11900 (non K) est un SKU verrouillé qui succède au i9-10900, et a un TDP nominal de 65 W (qui est aussi son PL1), mais la valeur du PL2 serait de 224 W, identique à celle du i9-10900. Un rapport récent a également prédit que les unités de gestion des stocks individuelles de la 11e génération ont le même TDP (PL1) que leurs homologues de la 10e génération, avec des unités de gestion des stocks verrouillées de 65 W, et des unités de gestion des stocks déverrouillées "K" et "KF" de 125 W.











L'échantillon technique "QV1J" pour l'i9-11900, qui a fait le tour de la plupart des fuites, a une vitesse d'horloge nominale de seulement 1,80 GHz, une fréquence Turbo Boost tout cœur de 3,80 GHz, et une fréquence Boost maximale (monocœur) de 4,40 GHz. Le processeur 8 cœurs/16 fils finit par être légèrement plus performant que le i9-9900K sur Cinebench R15 et Cinebench R20, mais pas assez pour être considéré comme une amélioration générationnelle des performances. Le i9-11900 ES a été testé sur une carte mère basée sur le chipset Intel B560 de milieu de gamme de la prochaine génération.



