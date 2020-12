ASUS nous propose : Le TUF Gaming VG289Q1A.



En plus du routeur RT-AX68U, ASUS a lancé aujourd'hui le moniteur de jeu TUF VG289Q1A. Cet écran plat de 28 pouces est doté d'une résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels) qu'il affiche à l'aide d'un panneau IPS. Le panneau offre un angle de vision de 178°, une couverture DCI-P3 de 90 %, HDR10, 10-bpc couleur (1,07 milliard de couleurs), un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 5 ms.







Les autres caractéristiques du panneau comprennent une luminosité maximale de 350 cd/m², un rapport de contraste statique de 1000:1 et une synchronisation adaptative VESA. Les entrées d'affichage comprennent un DisplayPort 1.2 et deux HDMI 2.0.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP