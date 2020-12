ASUS nous propose : Le RT-AX68U Wifi 6.



ASUS a présenté aujourd'hui le RT-AX68U, un routeur Wi-Fi 6 de milieu de gamme. Construit dans un design vertical de bureau peu encombrant qui peut également être monté au mur, le RT-AX68U offre des débits de transmission sans fil allant jusqu'à 2700 Mbps, prenant en charge les bandes radio 2,4 GHz et 5 GHz. Il est doté d'un port Ethernet 1 GbE en amont et de quatre ports Ethernet 1 GbE en aval.







Deux de ses caractéristiques sont Ai Mesh et Ai Protection. Ai Mesh facilite la mise en place d'un maillage Wi-Fi à l'aide de tout autre routeur ASUS prenant en charge cette fonction, ce qui vous permet de diffuser votre Wi-Fi domestique dans les coins les plus reculés de votre maison ; tandis que Ai Protection est un filtre web qui, lorsqu'il est activé, ajoute une couche de filtrage web au-dessus du pare-feu du routeur, et peut être utilisé comme mesure de contrôle parental. ASUS vise un prix inférieur à 100 dollars avec le RT-AX68U.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP