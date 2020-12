XPG nous propose : Le SPECTRIX S20G PCIe Gen3x4 M.2 2280.



XPG, fournisseur en pleine expansion de systèmes, de composants et de périphériques pour les joueurs, les professionnels de l'esport et les passionnés de technologie, annonce aujourd'hui le disque dur à semi-conducteurs (SSD) XPG SPECTRIX S20G PCIe Gen3x4 M.2 2280. Le SPECTRIX S20G est un SSD conçu dans un souci de forme et de performance avec son éclairage RBG en forme de X et ses excellentes vitesses de lecture/écriture.



Le XPG SPECTRIX S20G est un SSD de jeu par excellence et son style le reflète. Il est doté d'un design RVB en forme de X distinctif et proéminent qui surpasse la concurrence. Les effets lumineux RVB peuvent être personnalisés par logiciel. De plus, une finition brossée donne au SSD un look à la fois formidable et élégant qui intimidera et impressionnera.







Les utilisateurs peuvent accélérer leur expérience de jeu avec le SPECTRIX S20G conforme à la norme NVMe 1.3. Construit avec du NAND Flash 3D et des vitesses de lecture/écriture sportives de 2500/1800 Mo/s, les utilisateurs pourront charger les jeux plus rapidement et profiter d'un gameplay plus fluide. Il fonctionne avec toutes les dernières plateformes Intel et AMD pour une compatibilité sans problème.



Le SPECTRIX S20G prend en charge la technologie de code correcteur d'erreurs LDPC (Low-Density Parity-Check) pour détecter et corriger un plus grand nombre d'erreurs de données. De plus, grâce au cryptage AES 256 bits, la sécurité et l'intégrité des données sont assurées. Pour votre tranquillité d'esprit, chaque composant du SPECTRIX S20G a fait l'objet d'un contrôle, de tests et d'une certification minutieux. Il est également couvert par une garantie limitée de 5 ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP