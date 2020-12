SILVERSTONE nous propose un boitier externe USB : Le MS12.



SilverStone a présenté aujourd'hui le MS12, un boîtier externe conçu pour les SSD M.2-2280 avec interface PCIe/NVMe. Le boîtier est doté d'une interface PCI-Express 3.0 x4, qu'il convertit en USB 3.2x2 (20 Gbps), à partir d'un connecteur USB-C, avec une seule manipulation pour l'alimentation et la connectivité hôte.











Le boîtier est constitué d'un corps en aluminium qui sert de dissipateur thermique pour le SSD fourni. Sous le capot se trouve une puce pont ASMedia ASM23364, capable d'atteindre des vitesses de transfert allant jusqu'à 2 000 Mo/s. Le boîtier mesure 106,5 mm x 33,3 mm x 15,3 mm (LxPxH), et pèse environ 53 g. Un câble USB-C de 30 cm et un tampon thermique sont inclus.



La société n'a pas mentionné le prix.



TECHPOWERUP