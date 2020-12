SPC GEAR nous propose : Le Gaming Desk GD100 et l'Atlas 100.



SPC Gear, le label de jeu du fabricant européen SilentiumPC, élargit son portefeuille en annonçant une toute nouvelle console de jeu et un support de moniteur correspondant. La table de jeu GD100 est conçue pour les joueurs qui privilégient le confort et l'esthétique. Elle offre un large éventail de solutions pratiques qui facilitent l'organisation des cordons d'accessoires et de périphériques en mettant en place une étagère métallique sous le bureau profilé, un passe-fil en caoutchouc et des conduits dans les pieds.











Le nouveau support de bureau universel Atlas 100 pour moniteur supporte les écrans de 13 à 27 pouces avec les normes de montage VESA 75x75mm (3" x 3") et 100x100mm (4" x 4"). Il permet un meilleur positionnement du moniteur, améliore l'ergonomie et libère de l'espace sur le bureau. Grâce à sa construction simple et robuste, l'Atlas 100 offre une installation et un réglage facile de la hauteur et de la position de l'écran à l'horizontale et à la verticale.











Bureau GD100 avec cadre durable et stable



Le GD100 est équipé de deux larges pieds en acier et d'un bureau en bois renforcé par des supports supplémentaires, formant une base très durable pour le bureau. Le profil large des pieds assure la stabilité, et les tampons en caoutchouc qui peuvent être dévissés, protègent le sol et permettent de mettre facilement le bureau à niveau. La surface noire du bureau est recouverte d'un revêtement qui présente un superbe design en carbone. En plus de sa belle apparence, la surface du bureau est également plus résistante aux rayures, ce qui lui permet d'être utilisé pendant des années. Il a également une meilleure prise en main pour les tapis de souris, ce qui signifie qu'il n'y a plus de distractions et qu'il est plus précis.



Acheminement organisé des câbles



Une étagère métallique spéciale pour les câbles et un tableau d'alimentation ont été installés sous le bureau. Le velcro autocollant et les crochets en plastique inclus dans l'ensemble permettent une organisation simple et pratique des cordons. Ce cheminement des câbles est dissimulé et permet d'échanger facilement les périphériques à l'avenir.



Atlas 100 pour une meilleure ergonomie



Le nouvel Atlas 100 est un excellent complément à une configuration de bureau existante ou nouvelle, permettant d'ajuster facilement la position du moniteur selon les préférences de l'utilisateur. Le réglage de la hauteur permet de placer le moniteur à la hauteur des yeux. Le montage permet de faire pivoter l'écran de 90 degrés vers la gauche ou la droite et il offre une inclinaison de +35° à -35°.



Une installation facile



Le SPC Gear Atlas 100 est extrêmement facile à installer et ne doit être vissé que sur le bord du bureau. Le support peut être monté sur des bureaux jusqu'à 60 mm d'épaisseur. La large pince distribue la pression de manière uniforme et confère au moniteur une stabilité optimale.



Prix et disponibilité



Le bureau de jeu GD100 de SPC Gear et le support de bureau pour moniteur Atlas 100 sont disponibles dès aujourd'hui sur Internet et chez les détaillants.



Les Prix :



- SPC Gear GD100 Gaming Desk : 169 euros,

- SPC Gear ATLAS 100 : 15.90 euros.



Pour plus d'informations :



- SPC Gear GD100 Gaming Desk : Cliquez ICI,

- SPC Gear ATLAS 100 : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP