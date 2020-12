MSI nous propose un nouvel écran : Le Optix MAG301 CR2.



MSI a présenté aujourd'hui l'Optix MAG301 CR2, un écran ultra-large courbé de 30 pouces avec une courbure de 1500R, une résolution WFHD (2560 x 1080 pixels) ; et une liste de côtelettes de jeu. Construit avec un panneau VA, il offre un taux de rafraîchissement de 200 Hz, un temps de réponse de 1 ms (MPRT), la prise en charge d'AMD FreeSync Premium, des angles de vue de 178° et un rapport de contraste statique de 3000:1.







Parmi ses options de connectivité figurent l'USB-C (y compris le passage DP), le DisplayPort 1.2a et deux entrées HDMI 2.0. Outre ses caractéristiques techniques, l'Optix MAG offre la gamme complète des innovations MSI Gaming, y compris les jeux OSD (overlays de jeux), et des préréglages adaptés à des genres de jeux spécifiques.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP