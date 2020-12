ASUS annonce les moniteurs : VY249HE et VY279HE.



ASUS a annoncé aujourd'hui que les moniteurs de la série VY sont dotés d'un traitement antibactérien intégré et d'une technologie Eye Care Plus améliorée. Idéaux pour travailler ou apprendre à la maison, les moniteurs ASUS VY249HE et VY279HE sont dotés d'un nouveau traitement antibactérien ionique à longue durée de vie, appliqué sur les bords de l'écran et les touches de raccourci pour favoriser la propreté et l'hygiène.



Le modèle VY249HE de 23,8 pouces et le modèle VY279HE de 27 pouces sont tous deux équipés de panneaux IPS FHD (1920 x 1080) avec des taux de rafraîchissement de 75 Hz, des temps de réponse d'image en mouvement (MPRT) de 1 ms et la technologie AMD FreeSync. En outre, les moniteurs de la série ASUS VY ont obtenu la certification ISO 22196 : 2011 JIS Z 2801, et chaque modèle est doté d'un filtre de lumière bleue certifié TÜV Rheinland et de la technologie antiscintillement.



Les moniteurs VY249HE et VY279HE sont dotés de la technologie améliorée ASUS Eye Care Plus, qui contribue à réduire le risque de syndrome de vision artificielle (SVC), une maladie qui entraîne des problèmes de vision résultant d'une visualisation prolongée des écrans des moniteurs.



En outre, la technologie ASUS Flicker Free permet de réduire les cas de scintillement de l'écran pour une expérience de visionnement plus confortable. Chaque moniteur est également équipé de la nouvelle technologie ASUS Blue Light Filter, avec une gamme de réglages permettant de s'adapter à divers scénarios ou préférences personnelles. Une fonction de rappel de repos offre des notifications contextuelles qui peuvent être réglées à des intervalles de 5 minutes pour rappeler aux utilisateurs de faire une pause dans leur visionnement.















La technologie Eye Care Plus comprend également une nouvelle fonction d'augmentation de la couleur. Cette fonction aide les utilisateurs souffrant d'un déficit de vision des couleurs à différencier plus facilement les couleurs.



Moniteurs de pointe avec traitement antibactérien intégré



Les modèles VY249HE et VY279HE sont dotés de nouveaux moniteurs traités antibactériens conçus pour la maison ou le bureau. Les cadres et les touches de raccourci de chaque moniteur sont dotés d'un traitement antibactérien exclusif intégré, durable et résistant aux rayures et aux chocs. Ce traitement ionique à l'argent peut inhiber la croissance des bactéries, la réduisant de plus de 99,9 % sur une période de 24 heures. Ce traitement a passé avec succès les tests de mesure de l'activité antibactérienne ISO 22196 : 2011 et JIS Z 2801, garantissant des surfaces plus propres et plus sûres et une expérience utilisateur plus hygiénique.



Parfait pour le travail, l'informatique quotidienne et les jeux de hasard



Les VY249HE et VY279HE de 23,8 pouces sont équipés de panneaux IPS FHD (1920 x 1080) pour des images claires et vives, ce qui les rend idéales pour le travail, l'informatique de tous les jours, les jeux occasionnels ou le visionnage de vidéos. Les panneaux ont un taux de rafraîchissement de 75 Hz et une fréquence d'images par seconde (MPRT) de 1 ms pour des images fluides, et la technologie AMD FreeSync intégrée qui élimine les déchirures d'écran et les fréquences d'images trop rapides pendant les jeux vidéo.



Voici la fiche technique :







Prix et Disponibilité



- Le VY249HE sera disponible en Amérique du Nord en décembre 2020, pour un prix de : 109 Dollars.

- Le VY279HE sera disponible en Amérique du Nord en décembre 2020, pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP