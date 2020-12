Le zen ultime : Le Zen 3 d'AMD est 89% plus performant que le Zen de première génération.



Une enquête de golem.de, revue de génération en génération, brosse un tableau extrêmement impressionnant des efforts d'AMD pour s'inspirer de leur architecture zen originale. Alors que la première génération de Zen a atteint un point d'inflexion terriblement nécessaire dans les efforts de l'équipe rouge contre l'ennemi juré d'Intel et sa mainmise sur le marché des processeurs haute performance, AMD ne pouvait pas perdre sa vision sur les améliorations générationnelles des performances sous peine d'être écrasé (jeu de mots) par l'échelle et les prouesses techniques du géant bleu. Cependant, il s'agit peut-être d'une de ces vitrines du "petit est agile", et nous voyons maintenant Intel changer lentement de posture, écrasée sous son propre poids, afin d'offrir une réelle concurrence à la dernière itération de la microarchitecture zen d'AMD.







La revue golem.de compare les architectures Zen, Zen+, Zen 2 et Zen 3 d'AMD, représentées par les processeurs Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3800X et Ryzen 7 5800X. Grâce à elle, nous constatons une augmentation générationnelle des performances qui dépasse largement les 20 % de points de performance à chaque itération de Zen, tant en ce qui concerne les jeux que les charges de travail informatiques générales.



Cette amélioration générationnelle atteint son résultat le plus expressif (de nos jours), puisque le Ryzen 7 5800X d'AMD parvient à fournir des performances informatiques générales 89 % plus élevées, et des performances de jeu 84 % plus élevées que le Ryzen 7 1800X de la société, basé sur Zen. Et cela, bien sûr, en ignorant les améliorations de performance/watt qui font tourner le géant bleu en vert avec envie.



