CORSAIR prépare une version entièrement blanche des refroidisseurs de CPU liquides iCUE ELITE CAPELLIX.



CORSAIR prépare apparemment une nouvelle version de ses refroidisseurs de CPU liquides iCUE ELITE CAPELLIX (H100i et H150i), une solution AIO destinée à véhiculer l'esthétique et la performance pour les justifier. Si vous avez lu notre propre critique du premier iCUE ELITE CAPELLIX H150i - qui est sorti en septembre dernier - vous savez déjà qu'il a reçu notre prix "Hautement recommandé", en raison de ses performances exceptionnelles - même si ces performances sont à un prix relativement élevé. Cependant, les utilisateurs qui prévoient de réduire la dépendance de leurs appareils de forage au noir devaient regarder ailleurs - jusqu'à présent.







Videocardz a réussi à obtenir quelques rendus de la prochaine version entièrement blanche de l'iCUE ELITE CAPELLIX - et sans surprise, elle est blanche (avec une moitié inférieure du bloc de contact du CPU extrêmement déroutante peinte en noir), bien que cette version ne comporte que le bouchon de pompe translucide pour augmenter l'efficacité du RGB. Il ne semble pas y avoir de changements fonctionnels, et le nouveau produit vise à une révision carrément esthétique. CORSAIR introduit cette révision entièrement blanche sur le H100i et le H150i.



Pas de date ni de prix pour le moment.



VIDEOCARDZ