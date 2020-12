THE GURU3D nous propose le test de la : AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G.



Dans cette revue, nous évaluons la GeForce RTX 3080 AORUS XTREME 10G de Gigabyte ; oui, AORUS est de retour avec son modèle super-premium équipé d'un système de refroidissement, d'un écran LCD, et parmi les meilleurs réglages d'usine disponibles sur le marché.



C'est en 2017 que l'architecture GPU Ampere a fait son apparition sur le web, et jusqu'à ce jour, NVIDIA n'a pas inscrit ce nom dans ses feuilles de route du côté des consommateurs. C'est dans le secret militaire que la partie consommateur d'Ampere a été développée. L'ampère est bien sûr l'unité de base du courant électrique dans le système international d'unités. Mais le GPU porte le nom d'André-Marie Ampère, un mathématicien et physicien français, considéré comme le père de l'électrodynamique. NVIDIA a l'habitude de nommer ses architectures GPU d'après des mathématiciens et des physiciens ou des domaines étroitement liés, pour n'en citer que quelques-uns : Pascal, Fermi, Kepler, Maxwell et, plus récemment, Turing. Si ce n'était pas un secret que les nouveaux GPU seraient basés sur Ampere, nous avons assisté à de nombreuses discussions sur les nœuds de fabrication, l'architecture et les spécifications. Pourtant, tout le monde semble avoir oublié qu'Ampere a déjà été lancé au début de l'année pour le marché HPC. Le premier produit basé sur Ampere était le NVIDIA Tesla A100, équipé d'un GPU GA100 Ampere basé sur 7nm fabriqué chez TSMC ; ce produit contient 54 milliards de transistors 6912 cœurs de shaders. Le 1er septembre 2020, NVIDIA a annoncé trois cartes graphiques Ampere dans sa première vague de lancement. Une semaine avant cette annonce, les spécifications des GeForce RTX 3080 et 3090 ont pris une tournure différente ; le nombre de cœurs de shaders a doublé par rapport à ce que tout le monde attendait. Les GPU sont fabriqués sur un nœud de 8 nm dérivé de Samsung. Ce procédé développe le procédé 10 nm de Samsung ; aucun EUV n'est encore appliqué en production. Les GeForce RTX 3080 et 3090 seront les premiers à être annoncés, et, chose assez surprenante, les GeForce RTX 3070 arriveront à peu près dans les mêmes délais. Le lancement initial d'Ampère pour les consommateurs comprend le GeForce RTX 3070 8GB GDDR6, le RTX 3080 10GB GDDR6X, et un vaisseau amiral basé sur le GDDR6X de 24GB, le GeForce RTX 3090. La gamme comprend des cœurs de traçage de rayons Gen2 et des cœurs tenseurs de troisième itération. Ces cartes seront toutes compatibles avec l'interface PCIe 4.0 et offriront le HDMI 2.1 et le DisplayPort 1.4a.



La série révisée AORUS XTREME GeForce RTX 3080 est à nouveau équipée de ce GPU NVIDIA GA102 ; elle dispose d'un joli 8704 Shader cores activé et est couplée à 10 Go de toute nouvelle mémoire graphique GDDR6X. GIGABYTE (la société à l'origine de la marque AORUS) a équipé la carte d'un design semi-passif ; les trois ventilateurs se mettent à tourner et à refroidir dès que le GPU se réchauffe. La carte est renforcée de manière assez extrême. Comme expliqué, elle possède un double BIOS avec des performances de jeu et un mode silencieux. Ne vous méprenez pas, les deux modes offrent les mêmes performances, mais à des températures et des acoustiques différentes.



AORUS a augmenté la puissance admissible ainsi que la fréquence de l'horloge du turbo. Cette carte a une vitesse d'horloge de 1905 MHz, la plus rapide du marché. La mémoire fonctionne à 19 Gbps effectifs. XTREME a été équipé d'un nouveau "refroidissement recouvert de MAX", ce qui signifie qu'ils ont utilisé le plus grand refroidisseur qu'ils ont pu trouver, car celui-ci est bien épais. En outre, il utilise 2 ventilateurs à pales de 115 mm et 1 de 100 mm. Ce dernier se trouve au milieu et est une unité qui tourne en alternance.



Ce RTX 3080 a également une valeur TGP plus élevée, de 420 W. Pour augmenter des valeurs aussi élevées, les cartes ont été équipées de 3x 8 (6+2) broches, ce qui crée un problème avec certains câbles d'alimentation et au niveau de l'alimentation. Il serait donc préférable de disposer d'au moins un bloc d'alimentation de 750 watts pour cette carte graphique. Pesant environ 2 kg, ce bébé est lourd et grand, L=319 W=140 H=70 mm.







