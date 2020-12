Windows 10 20H2 Update peut se connecter à BSOD avec ChkDsk.



La dernière version de la mise à jour Windows 10 20H2 avec mise à jour cumulative (KB4592438) qui est sortie le 8 décembre 2020 peut se retrouver dans BSOD en combinaison avec ChkDsk activé manuellement.



Intégré à Windows, ce logiciel vérifie les problèmes logiques et physiques des systèmes de fichiers logiques et les corrige si nécessaire. Sous Windows 10 20H2 et plus précisément dans la version portant le numéro de build KB4592438 (sortie le 8 décembre), il suffit d'entrer la commande chkdsk c : / f semble provoquer le plantage du système. Cette commande vérifie le lecteur c du PC pour détecter les erreurs et les corrige également. Cela semble provoquer des BSOD.







Le problème semble toucher principalement les SSD, la plupart des systèmes équipés de disques durs n'en souffrent guère. Microsoft ne semble pas encore connaître le problème, du moins il n'y a pas encore de solution.



Le problème a été initialement décrit par Nero24 dans le forum allemand planet3dnow.de. Dans une école, plusieurs systèmes avec Windows 10 20H2 déjà installé devraient être mis à jour manuellement au statut actuel (mises à jour Windows et Office). L'administrateur, qui a procédé à l'installation manuelle de la mise à jour, a décidé d'exécuter la commande suivante après avoir terminé l'installation de la mise à jour :



chkdsk c : /f



L'objectif est de vérifier si le lecteur Windows est endommagé et (avec le commutateur /f) d'effectuer immédiatement une réparation. Dans le scénario décrit ci-dessus, les choses se sont très mal passées. La personne affectée avait sept systèmes, qui ne peuvent plus démarrer après la vérification du système de fichiers, y compris la réparation. Le type a pu empêcher le redémarrage des autres ordinateurs après la panne de la septième machine.



