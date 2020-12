Epic Games Store, les 15 jeux gratuits jusqu'au 31 décembre

L'Epic Games Store offre 15 jeux gratuitement sur cette période et ce jusqu'au 31 décembre, et la liste des jeux aurait tout bonnement fuité, à savoir ci-dessous la liste complète des jeux vidéo offerts et qui sont encore offerts jusqu'au 31 décembre.



A savoir que chaque jeu est gratuit pendant 24 heures uniquement, mais sera vôtre à tout jamais, il vous suffit de le récupèrer sur votre compte personnel EGS, si vous n'avez pas de compte vous pouvez en créer un et ce gratuitement sur la plateforme.



Voici la liste complète des jeux offerts :



- Cities: Skylines – December 17th

- Oddworld: New n Tasty – December 18th

- The Long Dark – December 19th

- Defense Grid 1 – December 20th

- Alien: Isolation – December 21st

- Metro 2033 (Original or Redux version) – December 22nd

- Tropico 5 – December 23rd

- Inside – December 24th

- Darkest Dungeon – December 25th

- My Time in Portia – December 26th

- Night in the Woods – December 27th

- Stranded Deep – December 28th

- Solitairica – December 29th

- Torchlight II – December 30th

- Jurassic World Evolution – December 31st



Consulter le site web de l'EGS CLIQUEZ ICI