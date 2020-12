Lian Li annonce UNI FAN SL140 et STRIMER PLUS TRIPLE 8 Pin pour GPU.



LIAN LI Industrial Co. Ltd, un des principaux fabricants de châssis en aluminium et d'accessoires pour PC, est fière d'annoncer que les populaires UNI FAN sont maintenant disponibles en 140 mm avec le SL140, et que la gamme STRIMER PLUS a été élargie avec le STRIMER PLUS TRIPLE 8 Pin pour les GPU gourmands en énergie comme la série 3000. Avec les nouveaux UNI FAN et STRIMER PLUS, LIAN LI comble le vide pour couvrir tous les types de configurations de construction et répondre aux besoins de tous les bricoleurs de PC.



Désormais disponible en format 140 mm, le SL140 noir et blanc est un ventilateur PWM à haute pression statique avec des LED RGB adressables. Conservant le système breveté de connexion rapide en guirlande au cœur de sa conception, le nouveau ventilateur UNI FAN continue de simplifier l'installation et la gestion des câbles. Chaque UNI FAN SL140 offre de grandes performances avec des vitesses allant de 500 à 1500 tr/min.



Grâce à la technologie des paliers à dynamique des fluides, le SL140 peut fournir 70,5CFM de débit d'air et 1,67 mm H₂O de pression d'air à un maximum de seulement 30 décibels à pleine vitesse. De plus, les 32 LED adressables fournissent des effets lumineux doux et personnalisables qui brillent à travers le diffuseur de chaque côté du ventilateur.



La vitesse et les effets lumineux peuvent être contrôlés via L-Connect, un logiciel développé par LIAN LI qui permet une gestion intuitive des profils de ventilateur et qui permet de passer facilement au contrôle du logiciel de la carte mère si on le souhaite.







STRIMER PLUS TRIPLE 8 Pin







Désormais disponible avec trois connecteurs à 8 broches, le STRIMER PLUS offre une luminosité sans précédent grâce à ses 162 LED. Compatible avec les cartes graphiques qui disposent de trois connecteurs d'alimentation à 8 broches et les GPU de dernière génération tels que la série GeForce 3000, le STRIMER PLUS TRIPLE 8 broches apporte 7 couleurs et 18 modes d'éclairage qui sont facilement gérés via un contrôleur inclus, ou synchronisés avec le logiciel RGB de la carte mère pour un effet d'éclairage unifié. Élégant et facile à installer, le STRIMER PLUS fait ressortir n'importe quelle construction.



Voici les fiches techniques :







Le blanc et le noir UNI FAN SL140 et STRIMER PLUS TRIPLE 8 Pin sont disponibles en précommande à partir du 18 décembre 2020. Le prix de vente du SL140 est fixé à 69.99 Dollars pour un pack de 2 (contrôleur de ventilateur inclus), et 29.99 Dollars pour le pack individuel (contrôleur non inclus), tandis que le STRIMER PLUS TRIPLE 8 Pin est disponible à un prix de vente de 59.99 Dollars.



- Pour plus d'informations sur l'UNI FAN SL140, veuillez consulter le site officiel : Cliquez ICI,

- Pour plus d'informations sur l'épingle STRIMER PLUS TRIPLE 8, veuillez consulter le site officiel : Cliquez ICI.



