AMD prépare les processeurs Ryzen 9 5900 et Ryzen 7 5800 pour les OEM.



Avec le lancement de la série de processeurs Ryzen 5000, AMD s'est fixé pour objectif de mettre ses cœurs Zen 3 partout. En commençant par les ordinateurs de bureau, les téléphones portables et bientôt les serveurs, AMD propose ses meilleurs produits. Cependant, AMD se prépare également à satisfaire un autre segment.



Les OEM ont besoin de processeurs spécialement conçus pour leurs besoins et leurs clients, qui n'exigent pas autant de fonctionnalités que le segment des ordinateurs de bureau. Habituellement, cela signifie qu'une certaine capacité d'overclocking est supprimée. Aujourd'hui, grâce aux deux fuites de matériel Patrick Schur et Momomo_US, nous pouvons voir les premiers signes de la prochaine offre Zen 3 d'AMD pour les OEM.







Le premier de la gamme est le processeur Ryzen 9 5900. Il comporte 12 cœurs avec 24 threads, fonctionnant à des fréquences inconnues pour l'instant. Tout ce que nous savons, c'est que le processeur est un peu moins cadencé que sa variante Ryzen 9 5900X de 105 W "X". Contrairement à la variante "X", cette unité centrale est censée ramener le TDP à 65 watts. Un autre facteur de différenciation est la configuration du cache.



Le Ryzen 9 5900 dispose de 64 Mo de cache L3 et de 2 Mo de cache L2. La version "X" pour les ordinateurs de bureau dispose de 64 Mo de cache L3, mais il y a 6 Mo de cache L2. Vient ensuite la variante plus petite à huit cœurs - Ryzen 7 5800. Elle comporte 8 cœurs et 16 threads fonctionnant à une fréquence également inconnue. La puce présente un TDP de 65 watts et une configuration de cache avec 32 Mo de cache L3 et 4 Mo de L2, la seule différence avec le Ryzen 7 5800X étant la fréquence inférieure.



