La NVIDIA GeForce RTX 3060 sera disponible dans des variantes de 12 Go et 6 Go.



NVIDIA pourrait adopter une approche similaire pour sous-segmenter le prochain GeForce RTX 3060, comme elle l'a fait pour le GTX 1060 basé sur "Pascal", selon un rapport du Igor's Lab. M. Wallossek prévoit un lancement mi-janvier pour la série RTX 3060, peut-être en marge du CES virtuel. NVIDIA pourrait développer deux variantes du RTX 3060, l'une avec 6 Go de mémoire et l'autre avec 12 Go. La RTX 3060 6 Go et le RTX 3060 12 Go disposent probablement tous deux d'une interface mémoire de 192 bits.







Cela ferait de la série RTX 3060 les successeurs spirituels des GTX 1060 3 Go et GTX 1060 6 Go, bien qu'il reste à voir si la segmentation se limite à la taille de la mémoire et ne s'étend pas également à la configuration de base de la puce. Il est probable que la série RTX 3060 soit opposée à la série Radeon RX 6700 d'AMD, la rumeur veut que la RX 6700 XT dispose de 12 Go de mémoire sur une interface mémoire de 192 bits.



IGOR'S LAB