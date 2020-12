Arctic annonce le refroidisseur Alpine 23 Socket AM4 pour CPU.



Il commence à faire froid : En plus du nouveau refroidisseur Alpine 23 CPU, la gamme de produits ARCTIC s'élargit ce mois-ci avec de nouvelles variantes de ventilateurs. Compact, solide, abordable - c'est la série Alpine d'ARCTIC. Aujourd'hui, la série s'agrandit avec l'Alpine 23, le successeur amélioré de l'Alpine AM4. Ce nouveau refroidisseur AMD est doté d'un système d'assemblage révisé.



















L'Alpine 23 se branche simplement sur les modules de rétention AMD existants et se visse fermement ; des clips métalliques robustes garantissent la stabilité et la sécurité. Le composé thermique MX-2 haute performance est pré-appliqué, ce qui facilite la mise en route dès la sortie de la boîte. Grâce à des dissipateurs thermiques radiaux et à une large plage de vitesse contrôlée par PWM, le refroidisseur compact pour UC offre des performances suffisantes ainsi qu'un faible niveau de bruit à un prix très bas.



Voici la fiche technique :







La garantie est de 6 ans, li prix est de : 11.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP