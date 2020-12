GELID annonce un kit de refroidissement + étui pour le Raspberry Pi 4.



L'innovateur technologique GELID Solutions dévoile le tout dernier kit de refroidissement avec un boîtier pratique et un refroidissement amélioré pour le micro-ordinateur Raspberry Pi 4. L'ICEBERRY est un produit de la ligne de produits GELID Solutions GAMER. L'ICEBERRY est conçu pour empêcher la surchauffe du Raspberry Pi 4, augmenter ses performances et éliminer les problèmes d'étranglement thermique. Il est bien connu que le Raspberry Pi TM 4 a tendance à surchauffer sous une charge élevée dans le cas où aucun refroidissement supplémentaire n'est appliqué. Les températures peuvent grimper jusqu'à 80 °C et plus, ce qui déclenche l'activation de l'étranglement thermique et entraîne une dégradation considérable des performances. L'ICEBERRY aide à résoudre ce problème.











Il est livré avec un module de dissipateur thermique optimisé, doté d'un ventilateur de 50 mm à haut débit d'air et d'un dissipateur thermique mince en aluminium à l'empreinte élargie qui s'étend sur la surface du circuit imprimé Raspberry Pi 4 pour améliorer la dissipation de la chaleur. Le boîtier en aluminium spécialement conçu permet de réduire les températures et de loger le module Raspberry Pi 4.



Les coussinets thermiques GP-Extreme prédécoupés recouvrent les composants générateurs de chaleur - SoC et RAM Memory IC - et adaptent une interface thermique très efficace pour transférer la chaleur au module de dissipateur de chaleur-ventilateur. Le boîtier en aluminium comporte également des évents latéraux pour améliorer la circulation de l'air. Tous les ports et emplacements d'entrée/sortie, tels que le port d'alimentation USB-C, les ports micro-HDMI, le port audio, les ports USB, l'emplacement pour l'écran, et d'autres sont facilement accessibles. En outre, l'accès à la carte microSD et le passage du câble de la caméra sont également prévus.











The ICEBERRY is RoHS DEEE bénéficie d'une garantie de 2 ans.



"L'ICEBERRY apporte une solution de refroidissement ultime. Il est conçu pour s'adapter parfaitement au micro-ordinateur Raspberry Pi 4 et permet de maintenir les températures dans la plage normale, quelle que soit la charge de travail ou le cas d'utilisation. Vous pouvez même overclocker et augmenter les performances de votre Raspberry Pi 4", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd.



L'ICEBERRY est disponible dès maintenant et a un prix de vente conseillé de : 19.99 euros.



