Cyberpunk 2077 obtient un correctif avec la version 1.05, mise à jour disponible pour toutes les plates-formes.



La sortie de Cyberpunk 2077 a suscité une assez grande controverse autour de celui-ci, de nombreux joueurs étant déçus de leurs achats. Le jeu a suscité un énorme battage médiatique avant sa sortie, et lorsqu'il a été abandonné, les joueurs du monde entier ont été déçus par la qualité du jeu lui-même.



Le développeur du jeu, CD Project RED, a notamment réalisé un jeu de grande envergure et a découvert de nombreux bugs en cours de route. Cette version buguée a été expédiée aux clients. Cependant, le développeur du jeu ne va pas regarder le jeu rester comme ça et a publié une version 1.05 qui est censée éliminer quelques bogues majeurs et apporter de nombreuses améliorations.







Sur PC, le jeu était sous-performant sur les processeurs AMD Ryzen, et maintenant le patch est appliqué : "[AMD SMT] Optimisation de l'utilisation par défaut des cœurs/filières pour les processeurs AMD Ryzen (tm) à 4 et 6 cœurs. Les processeurs à 8 cœurs, 12 cœurs et 16 cœurs restent inchangés et se comportent comme prévu. Ce changement a été mis en œuvre en coopération avec AMD et basé sur des tests effectués de part et d'autre indiquant que l'amélioration des performances ne se produit que sur les processeurs à 6 cœurs et moins".



Pour une liste complète des mises à jour du gameplay, de l'interface utilisateur, des visuels et des quêtes, veuillez consulter cette liste de correctifs ICI. La mise à jour est maintenant disponible sur toutes les plateformes et vous devriez la télécharger.



