CASEKING nous propose : Le Noblechairs EPIC Gaming Chair - Mercedes-AMG Petronas Formula One Team - 2021 Edition.



Avec la Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Edition de l'EPIC, noblechairs propose un fauteuil de jeu élégant qui a été développé en collaboration avec l'équipe de Formule 1 la plus performante de ces dix dernières années. Le résultat est une chaise de jeu qui fait bondir les cœurs de joie. Son design s'inspire de la peinture de course de la Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance et des couleurs caractéristiques de l'équipe.











Les caractéristiques des fauteuils nobles EPIC Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition :



- Conçu en collaboration avec l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas,

- Inspiré par la livrée de la Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance,

- Couverture en matériau hybride haut de gamme avec une finition mate de qualité,

- Traversins avec éléments en carbone et piqûres décoratives vertes PETRONAS,

- Solide base en aluminium à cinq étoiles et grands oeillets en argent,

- Sellerie en mousse froide respirante - durable et confortable,

- Accoudoirs 4D hautement réglables,

- Un mécanisme à bascule de premier ordre,

- Grandes roues de couleur assortie, fonctionnant sans à-coups,

- Y compris des coussins pour le cou et les lombaires avec des applications de logo et des illustrations.



La présidence exclusive du champion de F1







La conception sous licence officielle de la Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition est basée sur la peinture de course de leur voiture de Formule 1 actuelle. Avec la Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance, l'équipe a pu remporter le championnat du monde des constructeurs F1™ pour la septième fois consécutive et Lewis Hamilton a remporté son septième titre mondial. Cette chaise de jeu est un poème d'amour pour Mercedes-AMG Petronas, l'équipe de Formule 1 et le sport automobile.



Chaise de jeu au look de l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas







Son revêtement noir mat de haute qualité est fait de cuir synthétique hybride végétalien, complété par des parois latérales d'aspect carbone. L'appui-tête et le coussin pour la nuque qui accompagnent le fauteuil sont brodés du logo de l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas. L'oreiller lombaire porte le logo de noblechairs et un dessin élégant. Les œillets du fournisseur d'origine de Mercedes et la base en aluminium massif sont de couleur argent avec une finition matte. Le design exclusif est réalisé par des accents de couleur verte PETRONAS sous la forme de coutures décoratives et d'un anneau sur les roulettes.



La plus haute qualité de matériau







Le matériau hybride utilisé pour la couverture a une durée de vie particulièrement longue. Il est résistant à l'abrasion, à la déchirure et même au feu. Il est également facile à nettoyer. La chaise de jeu est faite de cuir synthétique hybride respirant et de mousse froide, ce qui vous évite de transpirer même si vous êtes excité d'encourager votre équipe favorite. Le fauteuil EPIC Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition a une base solide en aluminium qui lui donne une bonne assise. La construction solide en acier et le cadre rembourré en mousse froide de haute densité assurent une stabilité fiable pour une charge maximale de 120 kg.



Conception hautement ergonomique







Le mécanisme de basculement de l'EPIC permet d'incliner le siège de 11 degrés. Le dossier peut être réglé entre 90 et 135 degrés pour que vous puissiez vous pencher en arrière en tout confort. Le système de levage hydraulique à gaz permet de régler rapidement et facilement la hauteur du siège. Les deux fonctions sont accessibles en position assise à l'aide de leviers facilement accessibles. Les accoudoirs sont réglables dans quatre directions différentes afin que le fauteuil puisse être adapté à votre propre corps. Les roulettes sont adaptées aux surfaces dures et souples et, grâce à leur taille de 60 mm, elles glissent également sur les sols irréguliers.



Voici la fiche technique :









Elle sera disponible sur le site de CASEKING en date du 23 décembre 2020.



Pour plus d'informations allez sur le site de CASEKING en Cliquant ICI.



Le prix est de : 429.90 euros.



CASEKING