ASUS permet la prise en charge des barres redimensionnables sur les processeurs AMD Ryzen de première génération.



Lorsque AMD a introduit sa technologie Smart Access Memory (SAM), elle a été utilisée comme l'un des principaux points de publicité pour sa série 5000 de processeurs Ryzen basés sur l'architecture Zen 3. Au moment du lancement, on pensait que seule la dernière génération de processeurs Ryzen pouvait la prendre en charge et que seuls les GPU d'AMD pouvaient en tirer profit en termes de performances.



Cependant, par la suite, de nombreux fabricants de cartes mères ont joué avec les mises à jour du BIOS et ont trouvé un moyen d'activer la BAR redimensionnable, la technologie utilisée pour le SAM, sur des plateformes non AMD. Aujourd'hui, grâce à l'utilisateur de Reddit Merich98, nous avons découvert qu'ASUS a activé la prise en charge des BAR redimensionnables via la mise à jour du BIOS.







L'utilisateur a utilisé la version 2409 du BIOS, sortie il y a quelques jours seulement, sur la carte mère ASUS B450-PLUS. L'exploit n'est pas extraordinaire car il fonctionne sur une carte mère B450, il est supporté depuis longtemps, mais plutôt l'exploit est impressionnant car il fonctionne avec la première génération de processeur AMD Ryzen 7 1700.



Cela contredit la théorie selon laquelle le SAM n'a besoin que des processeurs AMD Ryzen de la série 5000 pour fonctionner. Cependant, les gains ne sont pas si importants. En moyenne, le nombre moyen d'images par seconde a augmenté d'un petit +0,839%. Cela pourrait être attribué à une certaine marge d'erreur, il semble donc que SAM ne donne pas beaucoup d'amélioration des performances dans ce cas.



WCCFTECH