BIOSTAR annonce la dernière carte mère Crypto-Mining TB360-BTC D+.



BIOSTAR, un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui le lancement de sa toute nouvelle carte mère TB360-BTC D+ pour l'exploitation minière. Conçue de main de maître, la nouvelle carte mère TB360-BTC D+ de BIOSTAR est exclusivement destinée aux opérations de crypto-mineur, avec des fonctionnalités supplémentaires pour une utilisation facile et durable. La carte mère TB360-BTC D+ est capable d'utiliser les processeurs Intel de 8ème et 9ème génération, avec le support du SO-DIMM DDR4-2666 jusqu'à une capacité maximale de 16G. En outre, en matière de stockage, le connecteur M.2 (M Key) 16 Gb/s fourni permet de construire un système robuste avec les avantages techniques d'un SSD M.2.







Avec 8x PCIe x16 slots qui permettent d'installer facilement jusqu'à 8x 2,5 slots de cartes graphiques hautes performances, la nouvelle carte mère TB360-BTC D+ est une classe à part qui offre des performances inégalées tout en permettant à ses utilisateurs d'économiser beaucoup d'argent. La disposition intelligente des circuits imprimés, alimentés par une seule alimentation de 12 V, fournit une puissance suffisante à l'ensemble du système.



En outre, des fonctions telles que la protection contre les surtensions des réseaux locaux (Super LAN) rendent la carte mère TB360-BTC D+ extrêmement sûre et durable, de sorte que ses utilisateurs peuvent être assurés que le matériel coûteux installé aura un maximum de chances de durer longtemps pour qu'ils puissent récolter les bénéfices d'une exploitation minière.



4 ports USB 2.0 et 1 connecteur HDMI, ainsi qu'un port LAN unique alimenté par le chipset Realtek RTL8111H, se trouvent sur le panneau arrière E/S de la carte mère, qui est la norme industrielle d'une carte mère basée sur l'exploitation minière avec de nombreuses options de connectivité disponibles en interne, comme 1x USB 2. 0 qui prend en charge 2 ports USB 2.0 supplémentaires, 1x connecteur SATA III (6 Gb/s), 1x connecteur d'alimentation SATA pour l'amélioration de l'alimentation USB arrière, 1x en-tête du panneau avant, 1x connecteur de ventilateur de l'unité centrale, 7x connecteurs de ventilateur système, ce qui est très important pour maintenir le système au frais, ainsi qu'un seul en-tête CMOS transparent.



Voici la fiche technique :







En conclusion, la nouvelle carte mère TB360-BTC D+ de BIOSTAR est un excellent choix pour les systèmes miniers. Grâce à sa qualité et à sa durabilité, BIOSTAR est l'un des meilleurs produits sur le marché en termes de qualité, de durabilité et de fonctions de sécurité supplémentaires pour toute opération minière.



Pas de date ni de prix pour le moment.



