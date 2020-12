La Radeon RX 6800 XT est deux fois moins performante que la RTX 3080 dans les tests de Vulkan Ray Tracing.



Vous avez pu lire nos nombreux commentaires sur la Radeon RX 6800, où nous avons constaté que les performances de DirectX Raytracing sont nettement inférieures à celles de la dernière génération de NVIDIA. Cependant, VULKAN vient de commencer à prendre en charge le raytracing également.







Le groupe Khronos a publié une extension pour l'utilisation du Ray Tracing avec Vulkan. Vulkan est une API open source qui remonte jusqu'à l'API Mantle d'AMD si vous vous en souvenez. Il s'agit en quelque sorte d'une solution ou d'une alternative à OpenGL.



Cependant, l'extension Ray Tracing pour Vulkan s'appuie fortement sur l'extension VK_NV_ray_tracing que Nvidia a travaillé dur pour supporter RT sur Vulkan. Quelques tests préliminaires ont été effectués, et cela donne une image plutôt rouge pour la Radeon 6800 XT d'AMD. Les tests ont été effectués dans Quake II RTX, qui utilise un traceur de chemin complet pour le rendu de sa géométrie non compliquée de 1997.



