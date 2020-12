ANTEC nous propose un nouveau boitier PC : Le DP502 FLUX.



Le châssis a été annoncé, je pense, en novembre dernier, mais il fait maintenant son chemin dans les magasins. Le DP502 FLUX" appartenant à la PLATE-FORME F-LUX d'Antec est distribué. Deux couleurs, le blanc et le noir, sont disponibles.



























En standard, un total de 5 ventilateurs de refroidissement sont installés : ventilateur ARGB avant 120mm x3 (le modèle blanc est généralement un ventilateur de 120mm x3), couvercle du bloc d'alimentation 120mmx1 (ventilateur à rotation inverse), et ventilateur arrière 120mmx1.



Le ventilateur avant est de 120mmx3 ou 140mmx2, le couvercle du bloc d'alimentation est de 120mmx2, le ventilateur arrière est de 120mmx1, le ventilateur supérieur est de 120mmx3 ou 140mmx2 lorsque la baie/le support de 5,25 pouces n'est pas installé, de 120/140mmx2 lorsque seul le support est installé, et de 120mmx2 ou 140mmx1 lorsque la baie de 5,25 pouces est installée. Il est possible d'installer jusqu'à 9 ventilateurs de 120 mm.



La baie d'entraînement est de 5,25 pouces en baie ouverte x1, de 3,5 pouces en baie ombrée x1, de 2,5/3,5 pouces en baie ombrée x2, de 2,5 pouces en baie ombrée x3, la fente d'extension est de 7 étapes, l'espace effectif est de 405 mm de longueur totale de la carte graphique, 175 mm de hauteur totale du refroidisseur de l'unité centrale, le bloc d'alimentation est de 205 mm de profondeur. Le panneau latéral gauche utilise du verre trempé et est équipé d'un contrôleur LED & PWM qui peut contrôler six ventilateurs ARGB.



Le port d'entrée/sortie est USB3.0x2, le terminal audio x2. Le facteur de forme correspondant est ATX, MicroATX, Mini-ITX, les dimensions extérieures sont de 220mm de largeur, 463mm de profondeur, 486mm de hauteur, poids environ 7,55kg. La garantie du produit est de 2 ans.



