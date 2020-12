AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 20.12.2 Highlights.







Radeon Software Adrenalin Edition, conçu pour offrir aux joueurs une expérience de jeu profondément immersive et inspiré par l'ère actuelle du jeu social et connecté. Si vous souhaitez partager ou lire les expériences des utilisateurs, nous avons un fil de discussion ouvert sur ces pilotes juste ICI.



Soutient pour :



- Cooler Master RGB LED utilitaire pour les cartes AMD Radeon RX 6800XT et RX 6900XT.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



AMD