NVIDIA nous propose les GeForce en version 460.97 HotFix.



NVIDIA a récemment mis en place un petit correctif qui résout 5 problèmes avec les derniers pilotes 460.89 WHQL. Ces correctifs visent notamment à garantir que les applications utilisant la bibliothèque de gestion NVIDIA (NVML) peut détecter les GPU, résoudre les problèmes de bugs dans Marvel's Avengers et réparer l'affichage corrompu du Lenovo Y740 au démarrage de la mise en veille.







Le correctif comprend également des corrections pour le BSOD que certains ordinateurs portables obtiennent au réveil lorsqu'ils sont connectés à un moniteur externe via la station d'accueil/dongle, et des corrections du niveau de noir lorsque le HDR est activé.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



NVIDIA