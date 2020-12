GIGABYTE dévoile la carte mère AMD Ryzen Threadripper Pro pour serveurs.



La gamme de processeurs HEDT/Workstation d'AMD Ryzen Threadripper Pro n'a rien donné aux bricoleurs, car elle a été lancée en exclusivité par Lenovo pour sa gamme de stations de travail ThinkStation P620. Ces processeurs sont une amélioration par rapport à la série Threadripper 3000, car ils disposent d'une interface mémoire DDR4 à 8 canaux et de 128 voies PCI-Express Gen 4 du MCM "Zen 2" basé à Rome. Les puces Threadripper 3000 vendues au détail ne disposent que d'une interface mémoire à quatre canaux (4 canaux).







GIGABYTE a développé une carte mère de serveur personnalisée basée sur le chipset AMD WRX80 qui pilote la Lenovo ThinkStation P620. La nouvelle carte mère WRX80 SU8 de GIGABYTE est dotée d'une seule prise pour processeur sWRX8, supportant les processeurs Threadripper Pro jusqu'au Threadripper Pro 3995WX. Elle comporte sept emplacements PCI-Express 4.0 x16, trois ports U.2 à 64 Gbps, deux emplacements M.2-22110 et huit emplacements DDR4 DIMM, chacun ayant son propre canal mémoire dédié.



GIGABYTE a également utilisé le somptueux budget PCIe de cette plateforme pour doter la carte de deux interfaces 10 GbE. La carte est également équipée d'une puce de gestion à distance ASPEED IPMI. GIGABYTE est un fournisseur de serveurs, et le dévoilement de cette carte pourrait laisser entrevoir la probabilité qu'AMD ouvre la disponibilité du Threadripper Pro à d'autres fournisseurs OEM, mettant ainsi fin à l'exclusivité de Lenovo.



VIDEOCARDZ