La nouvelle puce Intel Visual Sensing Controller donnera aux PC de la prochaine génération la possibilité de s'adapter à l'environnement.



Intel se prépare à mettre à jour la plateforme PC (on ne sait pas exactement si elle est mobile ou de bureau, mais probablement mobile) ; avec la possibilité pour un PC de s'adapter à son environnement. Il s'agirait d'ajuster la luminosité à la volée en fonction de la lumière ambiante (une fonction qui existe sur les téléphones portables depuis 20 ans maintenant) ; mais aussi de détecter la présence d'un utilisateur à proximité. La société n'a pas précisé comment elle procédait, mais des technologies existent déjà pour combiner les entrées visuelles des caméras du PC, la radio des antennes du PC, l'audio du réseau de microphones, afin de former une image de son environnement.







Les plates-formes PC de nouvelle génération d'Intel pourraient introduire un matériel appelé contrôleur à détection visuelle (nom de code "Clover Falls"), un dispositif qui sert de "module compagnon" au processeur, lui donnant des capacités d'IA supplémentaires. La puce aura une double fonction de module de sécurité, utilisant des entrées visuelles pour détecter la présence de l'utilisateur. Ce système s'inspire peut-être de Windows Hello, mais il est désormais doté de certaines capacités supplémentaires (vous n'aurez probablement pas besoin de rester assis et de vous mettre à jouer au poker).



