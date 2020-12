TECHPOWERUP nous propose le test de la : XFX Radeon RX 6800 XT Speedster Merc 319 Black.



La XFX Radeon RX 6800 XT Speedster Merc 319 Black est la carte graphique "Big Navi" RX 6800 XT au design personnalisé le plus rapide de la société, conçue pour offrir des performances maximales dès la sortie de la boîte de la RX 6800 XT, la plus grande marge d'overclocking et le refroidisseur le plus silencieux pour les jeux.



La Speedster Merc 319 (où "Merc" est une contraction du mot "mercure", et non "mercenaire") est le successeur de la célèbre gamme de cartes graphiques THICC III de la société, basée sur la série originale RX 5700 "Navi". XFX a tiré de nombreuses leçons du THICC, en donnant au Merc 319 une bien meilleure ventilation et une meilleure dissipation de la chaleur, et l'a associé à un PCB conçu sur mesure avec une solution VRM personnalisée incroyablement puissante.



La nouvelle architecture graphique RDNA2 d'AMD, au cœur du "Big Navi", repose sur la philosophie consistant à utiliser d'énormes quantités de puissance de calcul pour réaliser des raytraces en temps réel, et sur la conformité totale au logo DirectX 12 Ultimate pour la dernière génération de jeux AAA. La partie la plus gourmande en ressources de calcul est réalisée par un matériel à fonction fixe appelé "accélérateur de rayons".



Pour atteindre ses objectifs de conception, AMD a doublé le muscle SIMD de "Big Navi" par rapport à la génération précédente, ce qui devrait également entraîner une énorme amélioration des performances par rapport au rendu 3D matriciel conventionnel, qui constitue toujours la grande majorité des jeux 3D. AMD commercialise donc la RX 6800 XT comme une carte pour les jeux 4K Ultra HD à taux de rafraîchissement maximal, ainsi que pour les jeux d'esports à taux de rafraîchissement extrême.







Le RX 6800 XT Speedster Merc 319 Black est basé sur le nouveau silicium 7 nm "Navi 21" d'AMD, qui comporte 72 unités de calcul RDNA2, travaillant sur 4 608 processeurs de flux. Chacune de ces unités de calcul dispose d'un accélérateur de rayons. AMD a également renforcé le sous-système de mémoire en donnant à la carte 16 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant à 16 Gbps.



La largeur du bus mémoire est de 256 bits, ce qui correspond à 512 Go/s de bande passante mémoire brute, mais AMD a déployé une solution intéressante appelée Infinity Cache pour améliorer les performances du sous-système mémoire. Il s'agit d'un cache de dernier niveau de 128 Mo sur le silicium "Navi 21" avec une énorme bande passante que le GPU peut utiliser comme un tampon de grattage rapide. Notre revue de la conception de référence du RX 6800 XT examine en profondeur l'architecture RDNA2.



Comme mentionné précédemment, le XFX Radeon RX 6800 XT Merc 319 Black associe le nouveau GPU d'AMD à une solution de refroidissement puissante à trois fentes qui utilise un grand dissipateur thermique en aluminium à ailettes ventilé par un trio de ventilateurs. Le capot et la plaque arrière du refroidisseur en métal sont perforés pour permettre une évacuation libre de la chaleur.



La carte est plus longue que le circuit imprimé situé en dessous, de sorte qu'une partie du flux d'air du troisième ventilateur circule à travers - la tendance de conception la plus "chaude" avec les cartes graphiques de cette génération. XFX a également doté le RX 6800 XT d'un overclock d'usine, sa fréquence de suralimentation du moteur étant désormais portée à 2360 MHz (contre 2250 MHz de référence). XFX fixe le prix de la carte à 800 $, soit une prime de 150 $ par rapport au prix de base de 650 $ du RX 6800 XT. Dans cette revue, nous examinons de près cette carte à l'allure pimpante.



Voici la fiche technique :







