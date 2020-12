CASEKING nous propose une nouvelle souris Gamers : La Endgame Gear XM1r Gaming Mouse - Dark Frost.



La XM1r est une version actualisée de la populaire série de souris de jeu XM1 et de la dernière innovation de Endgame Gear. La XM1r offre de nouvelles fonctionnalités et des améliorations souhaitées par la communauté. Elle a été conçue pour des performances maximales afin de garantir une expérience de jeu extrêmement précise et réactive.



Équipé de commutateurs Kailh GM 8.0 sélectionnés sur mesure pour les boutons principaux et de commutateurs améliorés pour les boutons latéraux et le clic de la molette de la souris, le XM1r offre un meilleur retour d'information sur les clics et est plus durable. Le tout nouveau design de patin hybride et le micrologiciel et le logiciel entièrement réécrits et optimisés en termes de performances, développés en Allemagne, offrent des options de personnalisation supplémentaires.



La variante Dark Frost a une coque sombre semi-transparente et une finition mate.























La XM1r Dark Frost en un coup d'œil :



- Coque semi-transparente avec un fini mat,

- Capteur haut de gamme PixArt PAW3370 avec un IPC allant jusqu'à 19000,

- Interrupteurs principaux Kailh GM 8.0 triés sur mesure,

- Câble amélioré et plus durable Flex Cord 2.0,

- Conception de patins hybrides - grands et petits patins inclus.



Capteur avancé - sensibilité accrue



Le point fort de ce rafraîchissement est sans aucun doute la réactivité des XM1rs. Elle utilise le capteur PixArt PAW3370, la XM1r étant l'une des premières souris de jeu à l'utiliser. Le capteur est réglé avec précision pour des performances maximales, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent s'attendre à un faible décalage d'entrée et à aucun état d'économie d'énergie. Sans lissage, moyennage ou interpolation, les données de suivi du capteur sont aussi brutes que possible. Cela garantit une précision et une rapidité maximale.



Ce capteur a une résolution de 50 à 19000 CPI et l'IPC peut être ajusté par incréments de 50 CPI de 50 à 10000 CPI et par incréments de 100 CPI de 10000 à 19000 CPI. Ainsi, les utilisateurs peuvent choisir le bon réglage pour leur style de jeu préféré.



Une vitesse de poursuite élevée de 400 IPS, une fréquence d'interrogation de 1000 Hz et une distance de décollage de seulement 1 mm (2 mm via le logiciel) rendent le XM1r attrayant pour les professionnels du sport. Grâce à sa technologie haut de gamme, le XM1r vous donne l'avantage dans les sports de compétition.



Des interrupteurs et des technologies innovantes



L'équipe de Endgame Gear a non seulement mis à jour le capteur optique, mais a ajouté des commutateurs améliorés au XM1r. Cette mise à jour utilise Kailh GM 8.0 dans les boutons de droite et de gauche.



Les interrupteurs standard Kailh GM 8.0 ont une force d'actionnement comprise entre 55 et 75 gf. Les GM8.0 personnalisés du XM1r ont une force d'actionnement très étroite comprise entre 55 et 60 gf, ce qui donne un clic agréable, léger et d'une précision cruciale.



Les micro-interrupteurs TTC à bouton latéral ont été mis à jour pour une sensation de clic plus nette et plus régulière ainsi qu'une plus grande durabilité.

Le XM1r conserve le célèbre encodeur tactile à roue ALPS japonais utilisé dans le XM1 original depuis le premier jour. Cela donne aux pas de défilement de la molette une sensation à la fois distinctive et précise.



Le XM1r utilise toujours un microcontrôleur ARM STM32 et dispose de sa technologie analogique brevetée qui permet des temps de réponse au clic inférieurs à 1 ms, ce qui est supérieur aux approches numériques traditionnelles qui, pour les commutateurs mécaniques, sont généralement de l'ordre de 2 à 10 ms.



De nouvelles couleurs pour un même design



Le XM1r est disponible en deux nouvelles couleurs en plus du noir et blanc classique. Cette option Dark Frost a une coque sombre semi-transparente et une finition mate. Il en résulte une esthétique accrocheuse, la carte de circuit imprimé à l'intérieur du XM1r étant visible.



Parmi les autres améliorations apportées à la conception, citons l'ajustement du logo Endgame Gear, qui apparaît désormais en couleur unie pour compléter la finition Dark Frosts.



Endgame Gear a conservé la forme établie du XM1, de sorte que le XM1r est parfait pour les griffes, les doigts et les paumes. Cependant, ils ont mis à jour le cordon flexible pour une meilleure durabilité tout en conservant sa flexibilité - en fait, on a presque l'impression d'utiliser une souris sans fil.



Conception de patins hybrides pour une personnalisation en défilement



De plus, Endgame Gear a répondu aux commentaires et inclut maintenant des patins de grande et de petite taille avec le XM1r. Alors que les petits patins sont montés par défaut, il est possible d'installer facilement les grands patins grâce à une conception hybride bien conçue. Les utilisateurs disposent ainsi d'options de personnalisation supplémentaires en ce qui concerne la fluidité du défilement de la souris et ils sont assurés de ne pas avoir à prendre le risque d'acheter des options tierces de mauvaise qualité.



Nouveaux logiciels



L'un des points forts du XM1r sera certainement son logiciel redessiné, qui permet une plus grande personnalisation des paramètres que la version précédente. Il est possible d'utiliser des touches de défilement et des touches multimédia assignables. De plus, les paramètres individuels de l'IPC x/y peuvent être ajustés au lieu que les utilisateurs ne puissent modifier que des valeurs uniques. La commande d'ondulation et l'enclenchement de l'angle du capteur ont été inclus. De plus, le logiciel peut être configuré pour se mettre à jour automatiquement ainsi que le micrologiciel.



Voici la fiche technique :









Elle sera disponible en date du 15 janvier 2021.



Le prix est de : 59.90 euros.



Il existe plusieurs versions :



