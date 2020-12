Le superbe jeu de survie The Long Dark est offert en version complète, jusqu'a cette fin d'aprés midi 17h00 et ce sur L'Epic Games Store.



Dans ce jeu de survie qui se passe dans les montagnes du Canada, suite à un crash d'avion vous devrez survivre dans les montagnes canadiennes, et retrouvez votre amie disparue suite au crash de l'avion, et ce dans une aventure de survie bien sympatique à jouer.



Le jeu dispose aussi de missions annexe et bonus à jouer, en tant que défis pour survivre dans diverses missions solo, et ce en plus du jeu et histoire principale du jeu.



Le jeu est offert gratuitement sur EGS, si vous ne disposez pas d'un compte sur la plateforme vous pouvez en créer un gratuitement pour récupèrer le jeu.



Consulter la page du jeu sur EGS CLIQUEZ ICI