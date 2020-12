PATRIOT présente la gamme de mémoires RGB de VIPER GAMING STEEL.



VIPER GAMING by PATRIOT, une marque déposée de PATRIOT et un leader mondial dans le domaine des mémoires de performance, des disques durs et des solutions de stockage flash, est heureux d'annoncer aujourd'hui le lancement de sa nouvelle mémoire haute performance DDR4 de la série VIPER STEEL RGB. La série RGB de VIPER STEEL a évolué à partir de la mémoire primée de la série VIPER STEEL et est maintenant équipée d'un éclairage RGB spectaculaire et dédiée à amener la conception de l'éclairage RGB des DRAM de bureau à un tout nouveau niveau.



Les kits de mémoire de la série RGB de VIPER STEEL sont actuellement disponibles à des vitesses de 3200 MHz et 3600 MHz avec la plus grande capacité de 64 Go (2x 32 Go) kit. Tous les modules sont testés à la main et optimisés sur les dernières plateformes Intel et AMD Ryzen pour offrir une excellente stabilité et un festin visuel d'éclairage RGB aux amateurs de PC et aux moddeurs de PC refroidis à l'eau.











Pour une meilleure dissipation thermique et une apparence distinctive, la mémoire DDR4 de la série VIPER STEEL RGB est dotée d'un écran thermique redessiné composé d'aluminium de haute qualité recouvert d'une peinture noire nacrée et d'une finition anti-rayures.



La barre lumineuse intégrée au sommet de l'écran thermique apporte 5 multi-zones RGB impressionnantes au module de mémoire. Elle prend entièrement en charge les dernières applications RGB de la carte mère ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK Polychrome Sync RGB.



Chacun des modules du kit de mémoire de la série RGB de VIPER STEEL a été strictement contrôlé et est construit sur un circuit imprimé à dix couches avec des composants de la meilleure qualité. Les modules DRAM ont été optimisés séparément sur les dernières plates-formes Intel et AMD Ryzen afin de fournir des performances extrêmes avec une qualité de signal et une fiabilité maximales.



Cette série est disponible en modules simples de 8 Go/16 Go/32 Go ou en kits de deux modules d'une capacité maximale de 64 Go (2x 32) et dans des fréquences comprises entre 3200 MHz et 3600 MHz. Avec l'avantage des réglages d'overclocking automatique (OC) XMP 2.0, le kit de mémoire de la série RGB de VIPER STEEL préserve une marge potentielle pour des performances d'overclocking et un réglage supplémentaires. Soutenue par une garantie limitée à vie de PATRIOT, la série VIPER STEEL RGB est conçue sur mesure pour les joueurs invétérés, les moddeurs de boîtiers et les overclockers et est maintenant disponible chez les principaux détaillants américains.



Disponibilité



La mémoire DDR4 de la série PATRIOT VIPER STEEL RGB est maintenant disponible chez Amazon et Newegg.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP