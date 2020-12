Intel Xe GPU Packing 128 EUs, 3 GB VRAM : Testé dans Geekbench.



Intel est toujours en train de tester et de certifier ses produits graphiques plus complexes basés sur ses microarchitectures Xe, ce qui signifie que certains tests sont effectués sur des plates-formes de référence bien connues. Par exemple, un GPU Intel Xe avec 128 UE (1024 unités d'ombrage), 3 Go de mémoire et une vitesse d'horloge de 1,4 GHz a été testé sur Geekbench, où il a obtenu un résultat intéressant de 9 311 points dans le test OpenCL.











Il s'agit plus que probablement d'un échantillon d'ingénierie, si l'on considère que l'Iris Xe MAX d'Intel enveloppée dans son paquet Tiger Lake peut obtenir jusqu'à 23 000 points. On ne sait pas encore si cette manifestation Xe particulière fonctionne sur l'architecture Xe-LP ou Xe-HPG d'Intel. Il pourrait s'agir du produit DG-2 d'Intel, qui offre des performances supérieures à celles de sa carte graphique discrète DG-1, qui n'est disponible que pour les intégrateurs de systèmes.



VIDEOCARDZ