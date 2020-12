QNAP lance le commutateur PoE Smart Edge de bureau QGD-3014-16PT.



QNAP Systems, Inc, un des principaux innovateurs en matière de solutions informatiques, de réseau et de stockage, a annoncé aujourd'hui le commutateur PoE smart edge pour ordinateur de bureau - QGD-3014-16PT. Avec seize ports Gigabit PoE de 30 watts, deux ports de gestion d'hôte de 2,5 GbE, un processeur Intel Celeron J4125 quadri-cœur de 2,0 GHz et quatre baies de disque SATA de 3,5 pouces, le QGD-3014-16PT prend en charge QVR Pro, HBS 3 et QuWAN SD-WAN pour intégrer le déploiement de la surveillance, l'informatique de stockage vidéo et la gestion à distance multi-sites afin d'offrir aux PME une infrastructure de surveillance IP intelligente innovante et des solutions de sauvegarde à distance.



"L'extension des réseaux de surveillance multi-sites peut être coûteuse et impliquer de grandes quantités d'équipements avec une faible efficacité de transmission entre plusieurs dispositifs distants - sans parler des complexités liées au déploiement et à la gestion. " a déclaré Daniel Hsieh, chef de produit QNAP, ajoutant que " le commutateur Smart Edge PoE de bureau QGD-3014-16PT intègre le PoE, les capacités de surveillance et la gestion des sauvegardes de données pour simplifier ces exigences et augmenter l'efficacité de la transmission et de la sauvegarde des vidéos de surveillance ".











Le QGD-3014-16PT est conforme à la norme IEEE 802.3at PoE+ et dispose de seize ports Gigabit PoE de 30 watts, permettant d'alimenter jusqu'à 140 watts de puissance totale aux caméras PoE bullet, fisheye, 4K PTZ et Speed Dome avec la norme ONVIF - ou à des appareils à haute puissance tels que les téléphones IP, les lumières LED et l'affichage numérique. Deux ports combo Gigabit SFP/RJ45 supplémentaires et deux ports de gestion d'hôte de 2,5 GbE servent de ports de liaison montante vers les réseaux centraux, les centres de données ou la bande passante dédiée pour les applications de virtualisation.



Grâce à ses interfaces de gestion souples et sécurisées (commutateur QSS ou QuNetSwitch), les administrateurs peuvent facilement gérer de manière centralisée les appareils alimentés grâce aux fonctions de gestion de la couche 2 et aux fonctions de gestion intelligente du PoE (notamment la planification, la priorisation de l'alimentation électrique et l'activation/désactivation de l'alimentation).



Prenant en charge les applications de surveillance QVR Pro, la sauvegarde à distance HBS 3 et le QuWAN SD-WAN, le QGD-3014-16PT offre aux utilisateurs une solution d'infrastructure de surveillance intelligente tout-en-un à coût optimisé. Le QVR Pro peut mettre en place un espace de stockage dédié et indépendant pour les données de surveillance sur le QGD-3014-16PT et exploiter les avantages du stockage évolutif (notamment quatre baies de disques SATA et une extension de stockage flexible).



Les administrateurs peuvent facilement gérer les caméras, attribuer l'espace de stockage, lire les enregistrements, basculer et surveiller à distance les flux de caméras en direct. HBS 3 consolide les fonctions de sauvegarde, de restauration et de synchronisation (via le protocole RTRR, Rsync, FTP, CIFS/SMB) pour que les administrateurs puissent facilement transférer des données d'un QGD-3014-16PT à un autre QGD-3014-16PT, à un NAS QNAP, à un serveur distant ou à un stockage en nuage. Le QGD-3014-16PT et les autres NAS QNAP, les commutateurs QGD prennent désormais en charge le QuWAN (la solution SD-WAN de QNAP) qui fournit une topologie VPN IPsec à maillage complet entre les dispositifs QNAP multi-sites pour répondre aux besoins de vidéo surveillance, de transmission de systèmes et de sauvegarde des entreprises.



Le QGD-3014-16PT intelligent combine les fonctions d'un commutateur PoE, d'un NVR, d'un NAS et d'un routeur, et fournit une sortie HDMI 2.0 pour la lecture directe de flux en direct jusqu'à 4K (3840x2160) 60Hz. En regroupant les fonctionnalités de plusieurs appareils dans un format quasi-silencieux et élégant, le QGD-3014-16PT répond aux exigences et simplifie le déploiement de solutions de surveillance intelligentes.



Principales spécifications



Processeur Intel Celeron J4125 quadri-cœur, 8 Go de RAM DDR4, 4 baies pour disques durs 3,5 pouces SATA 6 Gb/s, 2 emplacements M.2 SATA ; 16 ports PoE RJ45 Gigabit 802.3at 30 watts, 2 ports combo Gigabit RJ45/SFP, 2 ports de gestion hôte 2,5 GbE ; 3 ports USB 3.0, 2 ports HDMI 2.0.



Disponibilité



Le commutateur Smart Edge PoE de bureau QGD-3014-16PT est maintenant disponible.



Pour plus d'informations sur le QGD-3014-16PT, veuillez consulter le site www.qnap.com : En Cliquant ICI.



