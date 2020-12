Les mises à jour du BIOS des cartes mères ASUS AMD 400 et 500 pour la série Ryzen 5000 sont maintenant disponibles.







ASUS déploie la dernière mise à jour du BIOS pour ses cartes mères des séries AMD 400 et AMD 500 afin de prendre en charge les processeurs de la série AMD Ryzen 5000. Les cartes mères ROG Strix B450-F Gaming II, ROG Strix B550-XE Gaming WiFi et ROG Crosshair VIII Dark Hero, récemment sorties, sont dotées d'un BIOS Flashback qui permet une mise à jour facile pour les processeurs Ryzen de la série 5000.



Les cartes mères ASUS avec BIOS Flashback peuvent facilement mettre à jour le BIOS sans avoir besoin d'un processeur de génération plus ancienne. Les utilisateurs peuvent également mettre à jour le BIOS en utilisant un processeur AMD d'ancienne génération pris en charge à l'aide d'une clé USB. La dernière mise à jour du BIOS pour le support des Ryzen de la série 5000 est maintenant disponible pour les cartes mères ASUS X570, B550, B450, X470 et A520.



Une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Avec la plate-forme AMD Socket AM4, les cartes mères des séries ASUS 500 et 400 sont prêtes pour les derniers processeurs de bureau AMD Ryzen série 5000. Les cartes mères ASUS X570 et B550 sont dotées des toutes dernières fonctions de connectivité, notamment la nouvelle génération de PCI Express 4.0 pour les cartes graphiques et les périphériques de stockage. Pour les constructeurs qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix, la plate-forme B450 est une option idéale.



Tableau de compatibilité entre le processeur et le chipset :







Tous les détails et l'aide sont disponibles sur le site d'Asus : Cliquez ICI.



