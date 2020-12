TECHPOWERUP nous propose le test du : Gigabyte AORUS 15G XB (Intel 10875H + RTX 2070 Super Max-Q).



Gigabyte continue d'être un fabricant de premier plan sur le marché des PC, avec de nombreux produits, notamment des souris, des claviers, des chaises de jeu, des cartes mères, des ordinateurs portables, des mini-PC, etc. Avec une gamme de produits aussi diversifiée, la marque a une bonne part d'esprit. Il n'y a pas de mal à ce qu'ils continuent à pousser et à s'adapter, comme avec la création de la marque AORUS pour les produits à fort potentiel.







Dans la revue d'aujourd'hui, je me penche sur le portable Gigabyte AORUS 15G. Cet appareil haut de gamme de 15,6 pouces est élégant et comporte un matériel vraiment impressionnant. Pour le CPU, le système est équipé d'un Intel i7 10875H 8c/16t, et pour vos besoins de jeu, il est équipé d'un NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q. C'est au niveau de l'affichage que Gigabyte a décidé d'aller plus loin en proposant un panneau IGZO 1080p avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 240 Hz.



Rien que cela ne vaut un peu de fanfare, mais le fait qu'il soit également certifié X-Rite Pantone et calibré en usine en est certainement un. De bonnes spécifications, c'est bien, mais un écran correctement calibré ? Ça, c'est fantastique. Alors sans plus attendre, il est temps de voir de quoi est capable l'AORUS 15G XB !



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP