SteelSeries acquiert KontrolFreek.

SteelSeries annonce l'acquisition de KontrolFreek, une entreprise leader dans le domaine des accessoires de contrôle. SteelSeries vise à renforcer sa réputation d'excellence dans le domaine des manettes de jeux et sa présence déjà forte sur le marché des manettes de consoles. Il s'agit de la deuxième acquisition majeure de SteelSeries cette année après celle de A-Volute, créateur des solutions audio de Nahimic, en avril dernier.



KontrolFreek est le créateur d'équipements de jeu performants de renommée mondiale, notamment des baguettes de pouce performantes, des anneaux de précision, des poignées performantes, des câbles de jeu et d'autres produits de haute qualité pour PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC. Les accessoires pour manettes de KontrolFreek offrent aux joueurs des solutions qui augmentent la précision, l'exactitude et le temps de réponse, quelle que soit la plate-forme.



L'expertise de KontrolFreek en matière d'accessoires pour manettes s'aligne parfaitement avec les futurs produits SteelSeries envisagés pour les joueurs sur console, et les joueurs sur PC et mobiles qui utilisent des manettes. L'acquisition de la talentueuse équipe de KontrolFreek accélérera la vision de SteelSeries pour son activité de contrôleurs et d'accessoires. En outre, la communauté de plus de 4 millions de joueurs de KontrolFreek, FreekNation, témoigne de la popularité et de la qualité de leurs lignes de produits actuelles.



"Avec les consoles de nouvelle génération à l'avant-garde de l'industrie du jeu, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour maximiser notre capacité à fournir les meilleures expériences de jeu et les meilleurs produits aux joueurs sur console", a déclaré Ehtisham Rabbani, PDG de SteelSeries. "Avec l'expertise de KontrolFreek et sa popularité mondiale, nous savons qu'ils ouvriront de nouvelles opportunités pour divertir, ravir et aider les nouveaux joueurs à travers le monde".





"C'est une étape importante pour KontrolFreek", a déclaré Ashish Mistry, PDG de KontrolFreek. "Après plus de 10 ans de développement de notre propre marque et de nos produits, et alors que nous poursuivons notre mission d'améliorer le jeu à l'échelle mondiale, il était tout à fait logique d'unir nos forces à celles de SteelSeries pour faire passer les deux marques au niveau supérieur".





"Avec l'acquisition de KontrolFreek, SteelSeries renforce sa position sur le marché des jeux sur consoles, ce qui était une initiative clé de création de valeur lors de notre entrée dans le secteur. Nous sommes impatients de réaliser les synergies et de développer davantage la marque KontrolFreek". déclare Lars Cordt, partenaire d'Axcel, l'actionnaire majoritaire de SteelSeries.



KontrolFreek est une société privée en cours d'acquisition par SteelSeries ApS. Les parties ont convenu de ne divulguer aucune condition financière.



