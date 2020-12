COUGAR présente la chaise de jeu Explore S.



COUGAR présente la nouvelle chaise de jeu Explore S, qui offre une combinaison de confort et de durabilité répondant aux besoins des joueurs professionnels. La chaise COUGAR Explore S est dotée d'une mousse moulée à haute densité, d'un châssis en acier massif, d'une base métallique, d'un dossier inclinable, de broderies complexes, d'un cuir PVC perforé de qualité supérieure et d'accoudoirs ergonomiques pour offrir un réglage et un confort pour les longues sessions de jeu.







Un confort inégalé



Le fauteuil de jeu COUGAR Explore S offre un confort extrême pour les longues sessions de jeu. Elle est entièrement réglable, fabriquée avec une mousse de qualité à haute densité et un design COUGAR unique. Il est livré avec un coussin pour la tête et les lombaires pour un meilleur soutien. La chaise de jeu est fabriquée en cuir PVC perforé de première qualité qui absorbe l'humidité et évacue la sueur pour vous permettre de rester frais et confortable.





"COUGAR Explore S"



Conception ajustable



Le COUGAR Explore S dispose de multiples options de réglage permettant aux utilisateurs de trouver la position assise la plus confortable pour chaque tâche. Il dispose d'un réglage de la hauteur de levage par piston, d'une inclinaison continue de 155°, d'une résistance à l'inclinaison réglable et d'un accoudoir réglable en 3D.





"COUGAR Explore S Black"



Une qualité et une sécurité exceptionnelle



Le COUGAR Explore S utilise un cadre en acier solide qui garantit une durabilité à long terme et un support solide à tout utilisateur en dessous de 120KG. Il comporte un logo COUGAR brodé, symbole de la passion du jeu. La chaise de jeu est équipée de roues pivotantes extra-larges de 3" pour une meilleure stabilité.



Voici la fiche technique :







Le COUGAR Explore S est disponible en modèles standard de couleur noire et orange et un modèle noir entièrement noir avec les détails du logo COUGAR en orange.



Pour en savoir plus sur la chaise de jeu COUGAR Explore S, consultez le site : Cliquez ICI.



