Attention au firmware 3.103.16 de la Livebox 4 d'Orange.



Alors que ce sont surtout les décodeurs TV qui ont bénéficié de mises à jour ces derniers mois (voir par exemple l'actualité Amazon Prime Video sur le Décodeur TV UHD d'Orange grâce au firmware 01.64.42), Orange propose ce coup-ci un nouveau firmware pour le modem-routeur Livebox 4.







Ce dernier est numéroté 3.103.16 et est déployé, d'après Orange, sur le parc de Livebox depuis le 9 décembre 2020 mais il semble en réalité que plusieurs utilisateurs l'aient reçu dès le mois de novembre. Par ailleurs, le fournisseur d'accès ne donne pas vraiment d'informations sur cette mise à jour puisque le même message "Cette version apporte des évolutions pour la qualité de service" est toujours affiché.



Si la liste des améliorations n'est pas connue, on constate en revanche sur différents forums de discussion que cette version 3.103.16 apporte un lot de nouveaux bugs ! On peut par exemple parler du dysfonctionnement du partage d'une imprimante connectée sur le port USB de la box alors que cela marchait très bien avec la précédente version 3.73.12 sortie au mois d'août. Encore plus embêtant, différents problèmes de réseau sont apparus comme la fonction loopback qui ne permet plus de contacter une machine interne avec son nom DNS.



Dans le même genre de problèmes, il n'est plus possible d'accéder à distance à une machine locale du moins sur les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS). Le pare-feu NAT/PAT semble bloquer la redirection de ports ce qui est très pénible si l'on hébergeait jusqu'ici un site web sur son réseau local devant être accessible depuis Internet. Après vérification de notre part cela fonctionne par contre toujours normalement avec d'autres ports.



Sur le forum officiel Communauté Orange, un web-conseiller indique que ces problèmes avec la mise à jour 3.103.16 de la Livebox 4 sont un bug involontaire et non un changement voulu de la part des développeurs. A voir toutefois si ce sera corrigé rapidement ou si ce problème va s'enliser pendant des mois...



La Livebox 5 n'a, elle, heureusement pas bénéficié de cette même mise à jour et en reste à la version 3.3.14.



