BIOSTAR présente la carte mère Micro-ATX B550M-SILVER.







BIOSTAR élargit sa gamme de cartes mères de la série Silver avec un modèle AMD B550 - le BIOSTAR B550M-SILVER. Elle est dotée d'un facteur de forme micro-ATX et du chipset AMD B550 pour les processeurs AMD Ryzen. Le modèle BIOSTAR B550M-SILVER est disponible en noir et argent avec des motifs de circuits imprimés en ARGENT.



Elle est doté de la technologie d'éclairage RGB exclusive à BIOSTAR, la technologie d'éclairage RGB LED ROCK ZONE, qui permet une personnalisation et une synchronisation complètes avec les appareils RGB pris en charge grâce à l'application VIVID LED DJ. La carte mère est également dotée d'une LED de débogage pour faciliter le dépannage.







La BIOSTAR B550M-SILVER dispose de quatre emplacements DIMM supportant jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4, jusqu'à 4933MHz+ d'overclock maximum. Elle est équipée d'un réseau local Realtek 2,5GbE et d'antennes Wi-Fi intégrées prêtes pour une mise à niveau du module M.2 Wi-Fi 6. Native du chipset AMD B550 et des processeurs AMD Ryzen 5000 Vermeer, la carte mère est compatible avec la norme PCIe 4.0. Enfin, elle comporte également des étages de puissance DrMOS pour une efficacité et des performances accrues.



Caractéristiques de la BIOSTAR B550M-SILVER



- Supporte les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération (Matisse/Renoir) et de 4ème génération (Vermeer),

- Architecture monopuce AMD B550,

- Quatre emplacements DIMM d'une capacité maximale de 128 Go, avec un overclock maximal de DDR4-4933+,

- Prend en charge l'USB 3.2 Gen2,

- Supporte PCIe M.2 4.0 (64Gb/s),

- Supporte la résolution HDMI 4K,

- Prend en charge le Wi-Fi 6 avec antenne intégrée (pas de module Wi-Fi 6 inclus).



Pour en savoir plus sur la carte mère BIOSTAR B550M-SILVER : Cliquez ICI.



