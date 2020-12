CORSAIR lance les waterblocks Hydro X Series pour GeForce RTX 30-Series.



CORSAIR annonce la disponibilité immédiate d'une large gamme de blocs d'eau compatibles avec les NVIDIA GeForce RTX série 30 dans sa gamme de pièces de refroidissement personnalisées Hydro X Series. La nouvelle gamme de blocs à eau CORSAIR Hydro X Series XG7 RGB GPU offre des performances de refroidissement exceptionnelles et une esthétique inégalée pour les GeForce RTX 3080 et 3090 Founders Edition, ASUS ROG STRIX, MSI VENTUS et des dizaines de cartes graphiques de conception de référence. Une liste complète de compatibilité pour tous les modèles pris en charge est en ligne sur le configurateur de refroidissement personnalisé de CORSAIR.







Waterblocks CORSAIR Hydro X Series XG7 RGB GPU



Equipés de plus de 50 ailettes de refroidissement haute densité, d'une plaque arrière en aluminium pleine longueur et de 16 LED RVB adressables individuellement, les nouveaux waterblocks permettent aux amateurs de profiter de tous les avantages d'un refroidissement liquide personnalisé, en plus des performances révolutionnaires des cartes graphiques GeForce RTX série 30 de NVIDIA. Ils sont également dotés d'une coque et d'une plaque arrière en aluminium pleine longueur pour une protection et une esthétique accrues. Le CORSAIR XG7 RGB est livré avec un matériau thermique pré-appliqué et des coussinets thermiques pour une installation rapide et facile.



En plus de températures plus fraîches, les nouveaux waterblocks XG7 RGB offrent également une esthétique qui fait tourner la tête, à commencer par un collecteur redessiné et renforcé inspiré par l'aspect iconique de la mémoire RGB de la CORSAIR DOMINATOR PLATINUM. Les 16 LED ARGB permettent un éclairage vibrant et personnalisable contrôlé par le puissant logiciel CORSAIR iCUE lorsqu'il est associé à un contrôleur CORSAIR iCUE (vendu séparément), ou via des cartes mères compatibles à l'aide d'un câble adaptateur ARGB 5V inclus.



Les cartes NVIDIA GeForce RTX 30-Series prises en charge comprennent les cartes NVIDIA 3080 et 3090 Founders Editions, ASUS ROG STRIX, MSI VENTUS et plus de 55 cartes de conception de référence provenant de fournisseurs tiers.





"Hydro X Series XG7 RGB 30-SERIES GPU Water Block (3090 FE)"





"Hydro X Series XG7 RGB 30-SERIES VENTUS GPU Water Block (3090, 3080)"





"Hydro X Series XG7 RGB 30-SERIES STRIX GPU Water Block (3090, 3080, 3070)"



Découvrez les waterblocks CORSAIR Hydro X Series XG7 RGB 30-Series sur CORSAIR.com.



Pour en savoir plus sur la série CORSAIR Hydro X Series, visitez le site CORSAIR.com.



