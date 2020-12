G.SKILL annonce des watercooling AIO de la série ENKI AIO.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, le premier fabricant mondial de mémoires et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, est heureux de présenter une nouvelle gamme de refroidisseurs liquides tout-en-un pour processeurs, la série ENKI AIO. Nommée d'après l'ancien dieu sumérien de l'eau, la série ENKI AIO est un refroidisseur de CPU AIO conçu sur mesure qui se concentre sur les hautes performances de refroidissement en éliminant les goulots d'étranglement de transfert de chaleur et conçu pour extraire efficacement la chaleur du CPU, grâce à une pâte thermique à faible résistance thermique spécialement sélectionnée, à travers la plaque froide convexe en cuivre ajustée sur mesure, et dans le radiateur haute densité via des tubes de refroidissement élargis à faible évaporation. Disponible dans les tailles de radiateur 360 mm, 280 mm et 240 mm, chaque série ENKI AIO comprend des ventilateurs de refroidissement à 9 pales sur palier hydraulique, un éclairage ARGB et des kits de supports de montage faciles à installer.







Plaque froide convexe sur mesure et conception en escalier à haute densité de micro-aiguilles



Pour obtenir un refroidissement de haute performance et un contact maximal avec l'unité centrale, le refroidisseur de liquide AIO de la série ENKI utilise une conception de plaque froide convexe adaptée pour minimiser la distance de déplacement de la chaleur de l'unité centrale à travers la pâte thermique et dans la plaque froide en cuivre solide. De l'autre côté de la plaque froide, des micro-ailerons à haute densité en forme d'escalier sont utilisés pour guider de manière optimale le flux d'entrée et de sortie du liquide de refroidissement afin de transférer efficacement la chaleur de la plaque froide dans le liquide de refroidissement.



Tuyaux de refroidissement à haut débit et tuyaux de radiateur à haute densité



Afin d'acheminer rapidement le liquide de refroidissement entre la tête du refroidisseur et le radiateur, des tubes de refroidissement à haut débit d'un diamètre intérieur de 8 mm sont choisis pour cette tâche. Chaque tube de refroidissement est également construit avec des parois en caoutchouc plus épaisses pour une faible évaporation du liquide de refroidissement et est entouré de manchons tressés en nylon pour une meilleure durabilité. Le radiateur est conçu avec des tuyaux à haute densité, qui augmentent la surface pour faciliter la dissipation efficace de la chaleur du liquide de refroidissement et dans les ailettes pour un refroidissement efficace. Plus précisément, les variantes de 360 mm et 240 mm sont conçues avec 3 à 4 tuyaux de radiateur de plus que les radiateurs classiques, tandis que la variante de 280 mm comporte 6 tuyaux de radiateur de plus.



Ventilateur à 9 ailettes à haute pression statique et pâte thermique à faible résistance thermique



Le refroidisseur de liquide AIO de la série ENKI est équipé de ventilateurs de refroidissement PWM à 9 pales hydro-portées à haute performance, sélectionnées pour leur pression statique élevée afin de maintenir un débit d'air constant. Le pack d'accessoires comprend un tube de pâte thermique de qualité serveur qui présente une résistance thermique ultra-faible, ce qui permet un transfert rapide de la chaleur du processeur à la plaque froide en cuivre.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



ARGB personnalisable et disponibilité des produits



Chaque refroidisseur de liquide AIO de la série ENKI est équipé de connecteurs de carte mère ARGB à 3 broches, permettant un éclairage RGB personnalisable via le logiciel de contrôle de l'éclairage de la carte mère. Disponible en 360 mm, 280 mm et 240 mm, la série ENKI AIO est également assortie d'une garantie limitée de 5 ans.



Cette gamme de refroidisseurs de liquide AIO sera disponible via les partenaires de distribution de G.SKILL en 2021.



TECHPOWERUP