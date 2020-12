VIEWSONIC nous propose un nouvel écran : Le VX2718-PC-MHD.



ViewSonic a lancé deux nouveaux écrans de jeu qui diffèrent principalement en termes de résolution et qui utilisent chacun la technologie des panneaux VA. Le VX2718-PC-MHD (1920 x 1080 pixels, Full HD) et le VX2718-2KPC-MHD (2560 x 1440 pixels, WQHD) ont tous deux une courbure de 1500 R, une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz et un rapport de contraste de 4000:1.















Les 27 pouces offrent une synchronisation adaptative contre les déchirures d'écran dans les jeux, qui est très probablement équipée de LFC ("Low Framerate Compensation") et fonctionne donc également en dessous de la plage de synchronisation normale. Le temps de réponse est de seulement 1 ms MPRT ("Moving Picture Response Time"), ce qui ne dit rien sur le changement de gris réel. Les caractéristiques ergonomiques comprennent l'inclinaison, la monture VESA (75 x 75 mm), le filtrage de la lumière bleue et un rétro-éclairage sans scintillement.



La gamme d'interfaces des innovations comprend deux entrées HDMI chacune (V1.4 pour le VX2718-PC-MHD, V2.0 pour le VX2718-2KPC-MHD), un DisplayPort et une sortie casque. Il n'y a pas d'interface USB. Les moniteurs ont deux haut-parleurs internes de 2 watts et pèsent 3,3 kg chacun sans pied. Les dimensions sont de 611 x 363 x 75 mm (L x P). À ce jour, seules des informations plus détaillées sur la consommation électrique de la version Full HD sont disponibles : Selon le mode de fonctionnement, elle permet d'obtenir entre 15 et 27 watts. La variante WQHD ne devrait pas trop s'en écarter.



Voici la fiche technique :







On ignore encore si, quand et à quel prix les écrans ViewSonic optiquement identiques VX2718-PC-MHD et VX2718-2KPC-MHD seront mis sur le marché. Selon les fiches techniques, il existe également une profondeur de couleur de 8 bits (6 bits + FRC ), une luminance de 250 cd/m² et 102 % sRGB.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP