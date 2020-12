Bitcoin : Il atteint son plus haut niveau - il vaut désormais plus de 23 000 Dollars !



La capitalisation du marché des cryptocartes a maintenant atteint plus de 650 milliards de dollars, et cela est principalement influencé par une seule devise, la plus répandue sur le réseau - le bitcoin. Le Bitcoin (BTC) est la plus grande monnaie de cryptologie disponible, tout simplement parce qu'elle a été la première à être établie et bien conçue. Au cours de son histoire, le prix du Bitcoin a varié entre 0,1 centime et des dizaines de milliers de dollars américains.







Cependant, dans la récente flambée, la cryptocouronne a atteint sa valeur maximale depuis sa création. Aujourd'hui, à environ 09:14 UTC, la cryptocouronne a atteint une valeur étonnante de 23 441,60 USD, ce qui en fait une valeur record. On ignore ce qui fait monter le prix et la raison de cette flambée, mais elle est le reflet de la capitalisation boursière de la cryptocouronne et de son utilisation, ce qui doit signifier que la CTB attire plus que jamais l'attention.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



COINDESK