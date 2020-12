GELID nous propose un nouveau ventilateur en 140mm : Le LYRA 140mm ARGB LEDs.



GELID Solutions dévoile le tout dernier ventilateur de boîtier de 140 mm doté d'un éclairage LED RVB adressable (ARGB) sophistiqué et de techniques de refroidissement améliorées. Le LYRA est un produit de la ligne de produits GELID Solutions GAMER.



Le LYRA présente un mélange parfait de technologies de pointe orchestrées dans la taille du ventilateur de 140 mm. Elle est équipée de 8 LED ARGB montées sur le moyeu et de 16 LED ARGB indépendantes montées sur le cadre pour éclairer un élégant éclairage à double anneau et créer des effets RGB spectaculaires.







Le ventilateur est également équipé d'un double roulement à billes qui contribue à améliorer la mécanique et assure un fonctionnement ultra-durable. La nouvelle roue est optimisée avec un profil d'aube à haut débit d'air pour offrir un meilleur refroidissement. Et le circuit intégré PWM soigneusement conçu, qui constitue le cœur de la LYRA, élimine tout bruit de cliquetis.



De plus, le PWM (Pulse Width Module) intelligent GELID entraîne le ventilateur dans la plage de vitesse de 750 à 1600 tr/min, il maintient constamment le ventilateur silencieux mais accélère la vitesse chaque fois qu'un débit d'air plus élevé est nécessaire. Le LYRA est également équipé d'un câblage ARGB en guirlande avec un adaptateur mâle inclus pour faciliter la connexion de plusieurs ventilateurs dans votre système.



Le ventilateur est conforme à la directive RoHS et DEEE et bénéficie d'une garantie de 3 ans.



"LYRA est conçu spécialement pour les amateurs de RGB. Sa construction robuste, ses lumières RGB spectaculaires et son fonctionnement silencieux en font un compagnon parfait pour votre plate-forme de jeu", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd.



La LYRA est disponible dès maintenant et a un prix de vente conseillé de : 14.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP